L’amministrazione Trump è tornata a colpire i partner commerciali con una nuova serie di dazi doganali. Nel mirino del Tycoon, questa volta, ben 14 economie globali: Unione europea, Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Taiwan, e altri nove Paesi tra cui Bangladesh, Vietnam, Malesia, Indonesia, Cambogia, Singapore, Svizzera e Thailandia. Sono in corso, inoltre, valutazioni anche su Messico e Norvegia.

Le misure, anticipate la notte scorsa durante una conferenza telefonica con la stampa da un alto funzionario dell’amministrazione, sono in realtà ancora in fase di proposta. Non sono state fornite, peraltro, delle scadenze precise per la loro attuazione.

Il fondamento giuridico di Trump, nello specifico, è la Sezione 301 del Trade Act del 1974, che autorizza il presidente a reagire contro pratiche commerciali ritenute discriminatorie nei confronti delle imprese americane. L’accusa rivolta ai partner commerciali coinvolti è di sostenere le proprie industrie con sussidi pubblici, generando quella che Washington chiama «sovraccapacità produttiva»: si tratta, in sostanza, di un eccesso di produzione manifatturiera a basso costo che, secondo la Casa Bianca, inonda i mercati globali e penalizza i produttori statunitensi.

I dazi a Pechino

La Cina, a onor del vero, occupa una posizione a parte. Per alcuni prodotti cinesi, il nuovo dazio del 20% si aggiungerà infatti alle tariffe già esistenti, portando l’aliquota complessiva fino al 45%. Questo perché Pechino sconta anche il 25% imposto nel 2018 in risposta ai trasferimenti forzati di tecnologia, una misura che rimane in vigore e sulla quale il nuovo prelievo si innesta in modo cumulativo.

Vale anche la pena ricordare che il surplus commerciale cinese ha raggiunto l’anno scorso il livello record di quasi 1.200 miliardi di dollari. L’anno scorso Stati Uniti e Cina avevano raggiunto una tregua commerciale, la cui scadenza è stata fissata per il 10 gennaio. Il funzionario americano, durante la conferenza stampa telefonica, ha precisato che i nuovi dazi non rappresentano una sorpresa per Pechino, e che è del tutto improbabile mettano a rischio quell’accordo.

Ma la Cina, dal canto suo, ha risposto con toni netti. «Una guerra tariffaria o commerciale non serve gli interessi di nessuna delle parti», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun. «La cosiddetta sovraccapacità è una narrazione falsa», ha aggiunto, accusando Washington di usarla come pretesto per fini politici.

Il contesto articolato dei nuovi dazi

Queste nuove imposte non costituiscono, a ogni modo, un fulmine a ciel sereno. A febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato incostituzionali le tariffe generalizzate introdotte nell’aprile 2025, stabilendo che Trump non poteva invocare lo stato di emergenza economica per aggirare il Congresso e imporre dazi universali.

Le nuove misure rappresentano, secondo l’Associated Press, un secondo tentativo della Casa Bianca di sostituire quei provvedimenti, questa volta su basi giuridiche più solide. E servirebbero anche a compensare il calo di gettito fiscale seguito alla sentenza. A luglio, Washington aveva già imposto sovrattasse tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, accusati di non contrastare le importazioni di beni realizzati con il lavoro forzato. I nuovi dazi si sommano a quella tornata, ma non ai prelievi già in vigore in base alla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che aveva colpito acciaio, alluminio e automobili.

Tra le economie prese di mira vi è anche il Brasile, dove i negoziati commerciali si sono arenati impietosamente. Washington propone ora un aumento delle imposte sullo zucchero grezzo e raffinato e un nuovo dazio del 10% sugli aeromobili, misura che colpirebbe direttamente Embraer, il principale costruttore aeronautico brasiliano.

Come hanno reagito le borse europee

I mercati hanno risposto negativamente ai nuovi dazi. Tra questi, anche le borse europee hanno chiuso in calo: Piazza Affari ha ceduto lo 0,84%, Francoforte lo 0,49%. Parigi e Londra, dal canto loro, si sono mantenute appena sopra la parità, rispettivamente a + 0,37 e + 0,05%.

La partita resta aperta: le tariffe sono ancora in fase di proposta e il loro ammontare definitivo non è stato comunicato. Eppure, la direzione sembra chiara: l’amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di arretrare sulla strategia commerciale, Corte Suprema o meno.

Per comprendere la portata del provvedimento è utile citare qualche numero. Per i prodotti europei, nello specifico, è prevista un’aliquota del 15%, in linea con l’accordo commerciale già siglato tra Washington e Bruxelles, ma con il rischio concreto di salire al 20%. La stessa soglia minaccia Giappone, Corea del Sud e Svizzera. L’India, invece, si trova di fronte a un dazio del 17% se riuscirà a concludere un accordo commerciale con gli Stati Uniti, altrimenti l’aliquota potrebbe raggiungere il 25% (livello che riguarda anche Taiwan, Indonesia, Malesia, Thailandia e Cambogia). Ma è il Vietnam quello che rischia di più tra i Paesi non cinesi: le sue esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbero essere tassate addirittura fino al 35%. Per la Cina, invece, si prospetta un raddoppio (dal 20 al 40%) se Pechino non rispetterà i termini della tregua commerciale in vigore.

La cauta risposta di Bruxelles

L’Unione europea ha scelto, per il momento, la via della prudenza. «Non rilasciamo commenti su misure che non sono ancora state annunciate», ha dichiarato una portavoce della Commissione europea, precisando che il dialogo con Washington è comunque in corso, in particolare per valutare «la possibilità di esenzioni o riduzioni tariffarie per nuovi prodotti». La prima portavoce dell’Esecutivo europeo, Paula Pinho, ha aggiunto un commento secco, quasi attendista, che non racconta molto e lascia spazio a varie opzioni: «È una domanda vaga e ipotetica, ma siamo sempre preparati».