Mentre la California rappresenta ormai una realtà troppo lontana e sostanzialmente imparagonabile all’Europa, la città di New York del sindaco Zohran Mamdani ha il pregio di metterci a disposizione una sorta di formicaio sottovetro del postmarxismo grazie al quale ci è consentito capire dove la componente dei Democratic socialists (la nuova corrente che sta tentando di impadronirsi del Partito democratico) si stia dirigendo.

La strategia di Mamdani su polizia e carcere

Mamdani, tra le tante cose inquietanti dette in campagna elettorale, ha puntato molto sull’idea di «smantellamento della polizia», un’idea da sempre presente nella retorica dell’estrema sinistra Usa che ha avuto il suo momento d’oro con il Black lives matter, poi ridimensionatosi a causa degli scandali finanziari.

È di qualche giorno fa l’annuncio dello scioglimento dello Strategic response group, il gruppo della polizia di New York specializzato nell’antiterrorismo che in passato arrestò lo stesso Mamdani per due volte, sulla base dell’idea di separazione tra risposta al terrorismo e gestione delle proteste, affidando quest’ultima a unità civili disarmate prive di potere di arresto e istruite per «dialogare con chi sta protestando» [sic]. Parallelamente, il contestatissimo piano di chiusura del carcere di Rikers e l’espansione del Kinship reentry housing rappresentano due momenti decisivi nell’articolata strategia per trasferire parte della popolazione carceraria in abitazioni private finanziate dallo Stato, espandendo gli arresti domiciliari pressoché a chiunque.

L’idea politica di fondo, elaborata globalmente e rilanciata ieri anche in Italia dal Manifesto per abolire il carcere di Luigi Manconi, consiste nel dare vita a una forma ibrida in cui lo Stato cede la custodia ma ne conserva il finanziamento e la supervisione tramite servizi sociali, dilatando la rete di gestione senza restituire piena responsabilità individuale, e ciò perché il crimine sarebbe sempre causato da povertà e disagio sociale, eliminati i quali i criminali smettono di essere tali. Ma se la funzione rieducativa della pena può essere oggetto di discussione, il mantenimento dell’ordine pubblico no, in quanto la sua erosione produce effetti immediati ai danni delle classi più esposte alla criminalità: i poveri.

L’ordine pubblico come tutela delle classi popolari

L’ordine pubblico (e i comunisti di una volta lo sapevano bene) non è un privilegio delle classi medie ma la condizione minima che permette alle classi popolari di non subire una doppia penalizzazione, sia economica che sociale. Una volta venuto meno il deterrente visibile e la certezza della sanzione, le zone a maggiore densità criminale diventano laboratori di vulnerabilità indotta, tipici esempi di quella redistribuzione asimmetrica del rischio che colpisce chi non può permettersi di uscire dal proprio territorio, di vivere nell’habitat radical-chic della Ztl o addirittura di acquistare soluzioni di sicurezza privata.

La convinzione che il trasferimento di risorse e l’erogazione di servizi siano sufficienti a interrompere le intenzioni criminali non è un’ipotesi operativa sottoposta a verifica ma, al contrario, un atto morale che trasforma la colpa individuale in debito collettivo, la tolleranza del danno in prova di virtù ed ogni richiesta di ordine e protezione in impulso discriminatorio. L’accusa di razzismo funziona quindi da dispositivo di neutralizzazione preventiva che produce una gerarchia morale invertita, in cui sopportare il crimine diventa il segno del buon cittadino e la richiesta di ordine il segno della colpa degli intolleranti. E possiamo concedere che Mamdani non conosca gli interventi del socialista italiano Filippo Turati sulla «questione della sicurezza», ma che non li ricordi chi si pone come erede di quella tradizione risulta francamente paradossale.

I servizi sociali e il rischio di normalizzare la criminalità

Alla base della nuova impostazione della Sinistra globalista sta, infatti, la convinzione che un apparato di servizi sociali dedicati alla gestione continua della criminalità costituisca al tempo stesso sia lo strumento per annullare il crimine che una costante fonte di occupazione per i propri apparati di manutenzione sociale, trasformando così la criminalità in una oggettiva fonte di costante espansione dei servizi creati per il suo «trattamento sociale».

Siamo sempre dalle parti della reazione a caldo di Elly Schlein che, in occasione dell’attentato di Modena, dichiarò che eventi del genere succedono perché in Italia «mancano 12.000 psicologi». Appare chiaro come in questa concezione dello Stato, il sistema di erogazione dei servizi non si limiti a gestire l’impatto della criminalità ma la stabilizzi come condizione della propria stessa esistenza, accumulando contemporaneamente clientela occupazionale, legittimazione morale, controllo sull’agenda pubblica e consenso politico mentre le vittime dei crimini e le loro giuste istanze vengono implicitamente indotte all’invisibilità.

E se l’ordine pubblico non è più considerato un bene primario ma un ostacolo all’espansione del circuito di gestione, ecco che la sicurezza individuale diventa un residuo da negoziare caso per caso, nella costante premessa che l’autodifesa sia sempre e comunque un insulto all’autorità dello Stato e come tale da punire, questa volta esemplarmente.

Quando le iniziative come quelle di Mamdani falliscono, la gestione dei servizi si sposta su altre conflittualità sociali lasciando senza ascolto le vere vittime, quelle che i crimini li hanno subiti.