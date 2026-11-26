Si aggrava la situazione in Libia. Due ufficiali dell’Esercito nazionale libico sono morti a seguito delle ferite riportate in conseguenza dell’attacco sferrato domenica dall’Ucraina contro alcune navi russe presenti nel porto di Bengasi.

Non solo le forze del generale Khalifa Haftar hanno promesso di reagire ma questo sviluppo rende più complicata la posizione di Kiev.

Lo scontro diplomatico tra Italia e Francia sul raid di Bengasi

«Le azioni dell’Ucraina mirano a contrastare l’aggressione armata russa e non intendono danneggiare la Libia o il suo popolo», aveva infatti detto, martedì, il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. Nel mentre, ieri, il Cremlino ha dichiarato che «qualsiasi Stato non lascia impunite le aggressioni contro la vita dei propri militari».

Insomma, la tensione sale, mentre l’Italia teme un allargamento del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo. «È un errore violare la sovranità della Libia, un Paese del Mediterraneo che fronteggia le nostre coste», ha dichiarato il titolare della Farnesina, Antonio Tajani. Una posizione opposta è stata invece espressa dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, che ha difeso il raid ucraino su Bengasi parlando di un «diritto assoluto all’autodifesa» da parte di Kiev.

I sospetti sul ruolo della Turchia e i legami con Kiev

Però, c’è qualcosa che non torna. Le autorità di Bengasi hanno chiesto all’Onu di indagare sull’eventuale presenza di forze ucraine nell’Ovest del Paese. Una presenza che, se fosse confermata, non potrebbe non godere del beneplacito della Turchia che, dal 2019, ha inserito il governo di Tripoli nella sua sfera di influenza.

Addirittura, a settembre, la Cnn riportò che l’esecutivo di Abdul Hamid Dbeibah aveva messo a disposizione di Kiev l’uso di una base a Misurata per colpire la flotta ombra russa. Tripoli smentì ma, già a maggio, Euronews aveva riferito di una cooperazione militare tra l’Ucraina e l’esecutivo libico occidentale. Non è tra l’altro un mistero che Ankara e Kiev intrattengano solidi legami nel settore della Difesa.

La strategia di Erdogan e il riavvicinamento con Haftar

Eppure, Haftar ieri era in Turchia, dove ha incontrato Recep Tayyip Erdogan: il suo vecchio nemico che ora sta diventando sempre più amico. Non solo. Martedì, il figlio del generale della Cirenaica, Saddam, era a Doha per discutere di cooperazione militare. Il che è significativo: il Qatar è infatti uno storico alleato di Ankara e, insieme, spalleggiano la Fratellanza musulmana.

Il sospetto è che Erdogan voglia fare in Libia quello che ha fatto due anni fa in Siria, quando, approfittando del fatto che il Cremlino era invischiato in Ucraina, appoggiò ufficiosamente l’offensiva contro Bashar al Assad, per sottrarre Damasco all’orbita russa. Non si può quindi escludere che il sultano voglia silurare Vladimir Putin dalla Libia orientale, mettendo sotto pressione le autorità di Bengasi con i raid ucraini e blandendo al contempo Haftar per convincerlo a passare nella sfera d’influenza turca.

Le mosse di Parigi e Berlino contro gli interessi italiani

Del resto, negli ultimi mesi Ankara ha intensificato i legami con Bengasi. Non solo. A ottobre, la Francia ha firmato un accordo con la Turchia per rafforzare le relazioni nel settore della Difesa: quella stessa Francia che, come visto, si è schierata a favore del raid ucraino. Ora, non è un mistero che Parigi abbia sovente agito contro gli interessi italiani in Libia: lo fece sia nel 2011 (promuovendo l’intervento contro Muammar Gheddafi) sia tra il 2019 e il 2020 (spalleggiando Haftar, già all’epoca filorusso, contro il governo di Tripoli, sostenuto da Roma).

Non si può quindi escludere che, qualora Ankara fosse stata coinvolta nel raid di domenica, la Francia possa esserlo stata altrettanto. È anche interessante notare come il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, si sia mostrato piuttosto evasivo sull’attacco di Bengasi. Del resto, la Germania, insieme alla Francia, è, nella «coalizione dei volenterosi», forse il Paese schierato su posizioni più severe nei confronti di Mosca. Insomma, non è escludibile che alcuni attori europei stiano tenendo bordone alle ambizioni di una Turchia che potrebbe puntare a includere l’intera Libia nella sua orbita.

I rischi per Roma tra migranti, energia e rapporti con Kiev

Attenzione: che la presenza russa in Libia sia un problema, è vero. Ma è rischioso delegare la sua risoluzione a una potenza regionale spregiudicata che potrebbe allargare il conflitto russo-ucraino al Mediterraneo. Sebbene faccia parte della Nato, la Turchia agisce machiavellicamente in considerazione dei propri interessi geostrategici. E, nonostante le esortazioni del governo Meloni negli ultimi anni, non è che l’Alleanza atlantica si sia finora granché interessata al suo fianco meridionale.

Il che lascia perplessi, visto che sono quasi dieci anni che i russi sono presenti in Libia orientale. Tra l’altro, la crisi di Bengasi rende più complicato il rapporto tra Roma e Kiev: se le azioni ucraine facessero scivolare di nuovo la Libia nel caos, l’Italia ne farebbe pesantemente le spese, tra flussi migratori e problemi energetici.

Dall’incognita Trump alle tensioni nel Mar Baltico

Ma non è finita. È infatti tutto da dimostrare che, nel mezzo delle trattative sulla crisi ucraina e degli sforzi per riunificare la Libia, la Casa Bianca abbia apprezzato il raid di Kiev a Bengasi. Tra l’altro, la questione libica potrebbe intersecarsi con quella del Mar Baltico, dopo che l’Ucraina ha colpito una nave russa nel Golfo di Finlandia.

A ottobre, l’amministrazione Trump, che ha frattanto accantonato l’idea di elaborare proposte commerciali per convincere Mosca a concludere la guerra, aveva chiesto ai Paesi baltici di moderare i toni nei confronti della Russia. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, il presidente finlandese, Alexander Stubb, e il premier norvegese, Jonas Gahr Støre, avevano cercato di rassicurare Putin sul Baltico in una telefonata del mese scorso. Rassicurazioni vane, visto l’attacco rivendicato da Zelenskya un cargo russo nel Golfo di Finlandia.

Nel frattempo, il Consiglio Ue ha approvato la concessione di altri 45 miliardi di euro a Kiev per il 2027.