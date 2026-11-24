Sta pericolosamente salendo la tensione nel Mediterraneo, dopo l’attacco ucraino di domenica a una corvetta russa e a un cargo nel porto di Bengasi. Se Kiev ha rivendicato trionfalmente l’operazione, il Cremlino ha parlato di «conseguenze molto dolorose». C’è quindi da chiedersi quale potrebbe essere l’impatto di quanto accaduto sulle trattative diplomatiche tra Mosca e Kiev. L’attacco è infatti avvenuto nel mezzo della mediazione che gli inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, stanno cercando di portare avanti tra russi e ucraini.

L’attacco a Bengasi complica la mediazione americana

L’obiettivo di Kiev è senza dubbio stato quello di rendere Mosca vulnerabile nel principale affaccio di cui gode sul Mediterraneo. Volodymyr Zelensky ha inoltre probabilmente voluto lanciare un avvertimento agli Emirati Arabi Uniti, che hanno ospitato recentemente i colloqui trilaterali tra russi, ucraini e americani. Non dimentichiamo infatti che il governo di Abu Dhabi intrattiene solide relazioni con Khalifa Haftar: il generale della Cirenaica attorno a cui ruota l’esecutivo libico orientale. Alla luce di tutto questo, un primo effetto dell’attacco ucraino potrebbe essere quello di indebolire ulteriormente la posizione degli europei sul fronte diplomatico. Se dovesse esplodere una nuova crisi in Libia, ciò aumenterebbe la pressione sul fianco meridionale della Nato e sull’Ue: un’Ue che ieri ha intanto presentato il ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.

Al contempo, è improbabile che l’amministrazione Trump possa vedere di buon occhio un allargamento del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo. E questo per una serie di ragioni. In primis, l’attacco nel porto di Bengasi complica il percorso diplomatico, portato avanti da Kushner e Witkoff tra Mosca e Kiev. In secondo luogo, sono mesi che l’inviato per gli affari africani della Casa Bianca, Massad Boulos, sta cercando di mediare un accordo per arrivare alla riunificazione politica della Libia. La sua idea sarebbe quella di pervenire a un unico governo in cui la presidenza andrebbe al figlio di Haftar, Saddam, e la premiership resterebbe invece all’attuale primo ministro dell’esecutivo di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah.

Il rischio di una nuova crisi in Libia

Il punto è che l’attacco ucraino potrebbe avere come conseguenza indiretta un ritorno della tensione tra i due esecutivi rivali, compromettendo così la strategia diplomatica dell’amministrazione Trump in Libia. Senza poi trascurare che l’eventuale riemergere dell’instabilità regionale potrebbe portare a un ulteriore incremento del costo dell’energia a livello globale: esattamente ciò di cui il presidente americano non ha bisogno. Ed è qui che il mistero s’infittisce, chiamando indirettamente in causa la Turchia.

Il governo di Tripoli è infatti storicamente spalleggiato da Ankara, mentre quello di Bengasi gravita nell’orbita di Mosca. Tra l’altro, entrambi gli esecutivi hanno criticato l’attacco ucraino, chiedendo spiegazioni e l’avvio di indagini. Eppure, a settembre, la Cnn riferì che il governo di Dbeibah aveva de facto concesso a Kiev l’uso della base di Misurata per compiere operazioni contro la flotta ombra russa: una circostanza che, all’epoca, il ministero della Difesa tripolitano negò seccamente. Non è al contempo un mistero come la Turchia intrattenga solide relazioni con l’Ucraina nel settore della sicurezza. Senza poi trascurare che l’operazione militare che portò alla caduta di Bashar al Assad in Siria fu ufficiosamente spalleggiata dalla stessa Ankara: il che ha inferto un duro colpo all’influenza mediorientale di Mosca, che si è altresì vista costretta a spostare non pochi dei suoi asset militari proprio nella Libia orientale.

Ankara tra Mosca, Kiev e le autorità libiche

Dall’altra parte, bisogna fare attenzione. La Turchia è da tempo irritata per i raid russi e ucraini nel Mar Nero. Inoltre, negli scorsi mesi, ha migliorato le sue relazioni con le autorità libiche orientali. A fine ottobre, Ankara ha infatti ospitato un incontro tra Saddam Haftar e il sottosegretario del ministero della Difesa dell’esecutivo di Tripoli, Abdulsalam Al-Zoubi, con lo scopo di creare un centro di comando congiunto in Libia. In quegli stessi giorni, la Camera dei rappresentanti con sede a Bengasi ratificò il controverso accordo marittimo concluso, nel 2019, tra la Turchia e il governo libico occidentale.

Erdogan sapeva dell’attacco ucraino a Bengasi?

Insomma, alla fine il dubbio resta. Recep Tayyip Erdogan era a conoscenza dell’attacco ucraino a Bengasi? Se sì, ne è stato in qualche modo coinvolto? Se è vero che al sultano probabilmente non dispiacerebbe indebolire l’influenza russa sull’Est libico, è altrettanto vero che un suo eventuale benestare all’operazione militare ucraina potrebbe pregiudicare gli sforzi di distensione da lui condotti nei confronti della galassia di Haftar. Tutto questo, senza trascurare i ripetuti inviti alla diplomazia da lui fatti, negli anni, in riferimento alla crisi russo-ucraina. Rimane comunque un dato: il sultano è avvezzo a una certa spregiudicatezza, oltre che alle «rivoluzioni diplomatiche». Tenere insieme apparenti contraddizioni, per salvaguardare gli interessi geostrategici turchi, è sempre stata la sua specialità.