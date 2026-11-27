L’illusione di poter restare fuori dai guai, malattia senile delle piccolissime potenze, si è rapidamente sgretolata negli ultimi giorni: Volodymyr Zelensky ha portato le bombe nel nostro giardino di casa libico, in realtà già invaso da occupanti abusivi; le schegge dei droni iraniani hanno ucciso due italiani, impiegati da Rheinmetall alle contraeree che proteggono i cieli del Kuwait.

Il grosso guaio è che i «pezzi» di quella che potrebbe diventare la terza guerra mondiale – ricordate i moniti di papa Francesco? – si stanno unendo. E disegnano un unico grande quadro bellico, dal Baltico al Mediterraneo.

Guarda caso, ieri, a margine del Consiglio europeo di Bruxelles, i Paesi nordici e baltici si sono riuniti insieme a Polonia e Irlanda, che detiene la presidenza di turno dell’Unione. Hanno discusso dei rischi di allargamento del conflitto, in seguito alle azioni dell’Ucraina in Nordafrica e nel Golfo di Finlandia.

Che serpeggi una certa preoccupazione lo dimostra l’atmosfera in cui si è svolto il vertice: fonti diplomatiche consultate dall’Ansa hanno parlato di incontro «riservato», con tanto di divieto di portare telefoni e di diffondere resoconti. I convenuti si aspettano che il tema venga affrontato con i partner Ue, quando si arriverà al nodo dei futuri finanziamenti a Kiev.

La notizia segue le rivelazioni del Wall Street Journal sul vero scopo della chiamata dei premier di Norvegia e Finlandia, Jonas Gahr Store e Alexander Stubb, a Vladimir Putin, lo scorso 27 ottobre. Quella che aveva irritato Giorgia Meloni, spingendola a insistere affinché l’Europa individuasse una figura incaricata di interloquire con il Cremlino.

L’attacco ucraino alle navi russe

Secondo il quotidiano americano, i tre leader si sarebbero messi in contatto grazie alla mediazione di un oligarca russo. E il confronto, più che sulle prospettive di un negoziato in Ucraina, si sarebbe concentrato sulla situazione nel Baltico. Già a settembre, infatti, Mosca aveva comunicato alla Nato che qualunque tentativo di isolare Kaliningrad, la sua exclave situata tra Polonia e Lituania, avrebbe innescato una reazione, eventualmente anche con il ricorso ad armi nucleari.

Per scongiurare l’escalation, stando al Wsj, Stubb avrebbe assicurato a Putin che Helsinki non imporrà alcun blocco navale né interferirà con le rotte delle imbarcazioni fantasma della Russia. La quale, tanto per mettere in chiaro quali siano le sue intenzioni, ha iniziato a farle seguire da scorte militari. D’altronde, da quella via transita tra il 53 e il 60% dell’export russo di greggio e prodotti derivati.

Magicamente, ha fatto notare il giornale Usa, gli intercettamenti delle petroliere, alacremente condotti soprattutto da francesi e inglesi, sono cessati. Fino al 21 novembre. Il giorno in cui i droni ucraini hanno colpito la Sparta II, nel Golfo di Finlandia.

In acque russe, a parere di Zelensky, che ha rivendicato l’attacco, sostenendo che la nave aveva a bordo armamenti; in acque internazionali, a dar retta al ministero della Difesa finlandese. Il natante, danneggiato dall’esplosione, è poi entrato nella zona di competenza di Helsinki, i cui soccorritori hanno collaborato con quelli inviati da Mosca.

La situazione della guerra fra Russia e Ucraina

Tirando le somme: al netto della retorica aggressiva adottata spesso dai baltici, è chiaro a tutti che bisogna scongiurare qualsiasi incidente, che avrebbe conseguenze potenzialmente catastrofiche. E le iniziative di Kiev non contribuiscono alla stabilità della regione, sulla quale ormai pesa pure l’ammissione della Finlandia nel club Nato, con tutto ciò che ne consegue – le clausole di mutua assistenza bellica.

Insomma, l’ingresso del Paese nell’Alleanza atlantica ha sì aggravato l’accerchiamento della Russia, ma ha pure reso più tesa la situazione del Mar Baltico. Meno male che l’espansione della coalizione doveva recare beneficio alla sicurezza collettiva…

Attenzione, perché si trova qui il raccordo tra Nord Europa e Libia, esplicitamente collegati, ieri, dal portavoce del Cremlino. Basta guardare qual è il tipico tragitto della flotta ombra di Putin, che trasporta oro nero, oppure armi per Khalifa Haftar: dal Baltico, attraverso Manica e Atlantico, a Ovest della penisola iberica, tramite Gibilterra, fino a Bengasi.

Dove gli ucraini hanno affondato il cargo Mv Angara, uccidendo due soldati libici. Roma non ha potuto ignorare né lo sgarbo nel Mediterraneo, né questa inquietante saldatura.

Kiev, sentendo la pressione di Donald Trump, smanioso di chiudere le trattative, sta alzando il tiro. Lo fa anche perché, con i nostri soldi, è diventata la principale potenza militare del Vecchio continente. È un dettaglio sul quale dovremmo riflettere, quando vaneggiamo di ammetterla nella Nato – anche se, ieri, Jared Kushner lo ha escluso – o nell’Unione europea, i cui trattati prevedono ugualmente l’obbligo di difesa reciproca.

Vincolarsi a un alleato armato fino ai denti, che ha ogni interesse a trascinarci in guerra, non è saggio. Ecco perché le parole che Dmytro Kuleba, ex ministro di Zelensky, ha detto ieri alla Stampa, sono allarmanti: «Spero che combatterete quando Putin verrà a prendervi». O quando l’Ucraina sarà riuscita a tirarci in mezzo?