Possono anestetizzare l’accaduto quanto vogliono, ma la verità dei fatti è che l’Ucraina ha attaccato nel Mediterraneo delle navi russe autorizzate a stare lì. E ora quel fatto diventerà un altro fronte caldo da gestire. A questo punto le domande girano attorno a Zelensky: è il gesto disperato di un leader sempre più debole, che quindi allarga il fronte di guerra per trascinarci tutti dentro? Oppure è un presidente manipolato? Se sì, da chi? Mettiamo in fila fatti e considerazioni. Poi cerchiamo di dare una risposta alle due opzioni. E infine chiediamo al governo come intenda muoversi, anticipando che la premier Giorgia Meloni è alquanto furiosa e preoccupata.

L’attacco nel Mediterraneo e gli interessi strategici in Libia

Lo scenario. Le navi russe erano nel porto di Bengasi, autorizzate: non potendo più contare sulla Siria del post Assad, la Cirenaica è un porto d’appoggio logistico russo nel Mediterraneo. Che piaccia oppure no, Haftar e Putin hanno un’alleanza consolidata. Ora è naturale che, invitato da Putin in tal senso, Haftar si senta autorizzato a restituire… la scortesia.

Si torna a Zelensky: perché ha azzardato un simile attacco, in un’area fino a quel momento laterale al conflitto e politicamente nevralgica per l’Europa, ossia il Mediterraneo? Qual è il legame con la guerra in Ucraina? Pensare che la risposta stia solo nel Mar Nero è riduttivo. L’Ucraina ha voluto deliberatamente allargare il conflitto portandolo in un’area strategica. Lo diciamo ai fresconi che si beano della frase «attaccando in Libia, l’Ucraina ha costretto gli europei ad aprire gli occhi». Fregnaccia: stavolta è l’Ucraina ad aver aggredito, attaccando due navi russe autorizzate a stare lì. Lo so che disturba la narrazione eroica che tanto piace all’Europa (ma meno agli europei), ma è così.

Perché allora Zelensky lo ha fatto? Nella guerra, l’Ucraina oggi è in svantaggio e, senza il pieno appoggio della Casa Bianca, lo sarà sempre di più; pertanto Zelensky si è indebolito nelle sfere militari così come nelle sfere politiche, e la sua stella è parecchio offuscata anche a livello popolare, sia per il livello di corruzione che non ha saputo controllare, sia perché avrebbe dovuto accettare la prima mediazione con Mosca (ricordate quando papa Francesco nobilitò persino l’espressione «bandiera bianca» pur di fermare i morti e la devastazione?). L’ipotesi che sia debole e disperato, pertanto, è la prima risposta che verrebbe da dare.

Tuttavia, se Zelensky è sì debole, non si può pensare che difetti di lucidità, non fosse altro perché deve salvare anche se stesso. Sull’America non potrà contare granché: se Trump frena, altrettanto faranno i democratici. Al presidente ucraino quindi non resta che l’Europa, con le sue debolezze e contraddizioni. Zelensky è coperto da Gran Bretagna e Francia, i cui vertici istituzionali hanno già giustificato e quindi coperto il blitz. Addirittura si dice che i servizi segreti britannici abbiano offerto un appoggio logistico.

Non sfugge che la situazione in Libia è a dir poco frammentata proprio per le responsabilità degli inglesi e dei francesi nella destituzione di Gheddafi: loro volevano controllare un’area strategica e invece hanno combinato quel disastro che abbiamo sotto gli occhi: la Libia divisa in tre aree, ossia la Tripolitania riconosciuta dall’Onu e dalla Turchia (il cui ruolo nel Mediterraneo continua sciaguratamente a sfuggirci), la Cirenaica e il Fezzan (entrambe sotto il controllo di Haftar). Nella Cirenaica insiste il grosso di quella che viene chiamata la «mezzaluna petrolifera» per il buon greggio estratto: da qui parte il grosso dell’export libico, destinato soprattutto all’Europa, Italia in testa.

Il Fezzan – dove le tribù sono divise, consentendo quindi ad Haftar di giocare un ruolo più politico che di controllo del territorio – è il corridoio col Sahel, con tutto il carico legato alla bomba migratoria, una leva di minaccia potentissima. Che oggi si ripresenta come incubo per il governo italiano. Energia e migrazione: tanto bastano per capire cosa ha scatenato Zelensky con l’attacco alle navi russe. Poi ci sarebbe pure un discorso più geopolitico, agevole da capire se (specie dalla prospettiva della Gran Bretagna) guardiamo alla delicatezza dei passaggi marittimi negli incroci commerciali e la copertura di aree preziose per le terre rare e altri metalli strategici. È chiaro che questa è la merce di trattativa tra Zelensky, Gran Bretagna e Francia.

Il ruolo di Francia e Ucraina in Africa

Rispetto ai francesi, vale la pena ricordare che la famigerata presenza russa in Africa non deriva da una postura padronale e offensiva, ma come posizione guadagnata dalla ex Wagner – oggi Africa Corps – nell’affiancamento alle lotte di liberazione dai «padroni» francesi nelle ex colonie. Va da sé che oggi i francesi hanno tutto l’interesse a riprendersi in parte quelle aree. Parigi ha la Total in area Haftar e ha perso l’uranio del Niger. Un altro esempio viene dal Mali, ex colonia francese dove è ancora in uso il franco Cfa: qui, secondo la Cnn, 15 specialisti ucraini addestrano ai droni i separatisti del Fla, che combattono il governo di Bamako, assai ostile a Parigi.

Come se non bastasse, i separatisti aiutati dagli ucraini sono alleati sul campo del Jnim, affiliato ad Al Qaeda. Insomma, un bel caos. Per questo Zelensky sta giocando sporco con alcuni e di sponda con altri. L’Italia – come anche diceva ieri Marcello Veneziani – deve iniziare a prendere le distanze dal presidente ucraino. La Libia è il nostro primo fornitore di greggio (24%), il grosso del quale arriva dalle zone controllate da Haftar. Ecco perché, dopo le sanzioni sul gas russo, le strozzature a Hormuz e le difficoltà del Qatar (tra i nostri principali fornitori di gas), non possiamo restare impigliati nella trappola innescata da Zelensky. Altro che comprare armi…