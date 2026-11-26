Le centrifughe in fila alle sue spalle, una sala con quelle che sembrano testate nucleari miniaturizzate. Così Kim Jong-un ha scelto di rispondere a Donald Trump. Le immagini, diffuse dalla televisione di Stato e dall’agenzia Kcna, ritraggono il leader nordcoreano durante l’ispezione a due impianti per la produzione di materiale nucleare e a un istituto di ricerca sulle armi atomiche, proprio mentre il presidente americano prova a riaprire il dialogo.

L’invito a incontrarsi, rilanciato da Trump durante il recente viaggio in Asia, per ora non ha ricevuto risposta positiva. Da Pyongyang, in compenso, arriva una replica che lascia pochi margini di interpretazione: «Non cerchiamo il riconoscimento o l’approvazione di nessuno».

«Obiettivo importante e urgente»

Non si tratta di una semplice passerella propagandistica. Durante la visita Kim ha chiesto di aumentare in modo sistematico la capacità di produzione di materiale fissile e di ampliare l’impiego delle armi nucleari tattiche in diversi scenari operativi e per differenti missioni. Un obiettivo che ha definito «importante e urgente», alla luce della situazione militare nella penisola e della vicinanza con quello che ha chiamato il «Paese nemico più pericoloso».

Il riferimento è alla Corea del Sud, ma il bersaglio è soprattutto l’alleanza tra Seul e Washington. Kim accusa gli Stati Uniti di alimentare la proliferazione nucleare nell’Asia nord-orientale, rafforzando la cooperazione militare con gli alleati e costruendo un sistema di alleanze nucleari.

Una questione politica

Il punto, infatti, è soprattutto politico. Pyongyang considera ormai irreversibile il proprio status di potenza atomica, sancito dalla Costituzione nel 2023. «Il possesso di armi nucleari è una scelta assolutamente irreversibile», ha ribadito Kim, avvertendo che ogni tentativo di negare questo status sarebbe considerato «un’aperta dichiarazione di guerra».

Tradotto: il disarmo non può essere la condizione per sedersi al tavolo con gli americani. Un eventuale negoziato dovrà partire dal riconoscimento della Corea del Nord come Stato dotato di armi nucleari, non dalla richiesta di rinunciarvi.

Alzare il prezzo

Secondo gli analisti sudcoreani, questa linea non significa necessariamente chiudere la porta alla diplomazia: serve piuttosto ad alzare il prezzo del confronto con Washington. Trump ha mostrato la volontà di riprendere i contatti, ma Kim sembra voler dettare le condizioni prima ancora che la trattativa cominci.

Nel frattempo Pyongyang continua a investire nell’arsenale. La Corea del Nord ha condotto sei test nucleari, l’ultimo nel 2017. Secondo stime di istituti di ricerca privati, citate dal ministero della Difesa sudcoreano, potrebbe disporre di un numero di testate compreso tra 80 e 120, una valutazione che non è verificabile ufficialmente.