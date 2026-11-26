La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Scuola con 142 voti favorevoli, 112 contrari e quattro astenuti. Al momento del voto finale, i banchi dell’opposizione si sono animati seduta stante con un cartello: «A scuola nessuno è straniero».

Ma cosa contiene davvero il provvedimento? Cosa ha animato i dem quasi come degli studenti quando protestano per un brutto voto? Dunque, il decreto interviene su più fronti. Sul versante dell’integrazione, introduce percorsi obbligatori di apprendimento della lingua italiana per gli studenti stranieri, con la possibilità di inserirli temporaneamente in classi o gruppi separati per accelerare l’acquisizione linguistica. È una misura che la maggioranza promuove come strumento di vera integrazione nella cultura nostrana, mentre i dem denunciano ineluttabilmente quale inaccettabile forma di segregazione.

Tra le norme che hanno fatto più discutere vi è il divieto di indossare il velo integrale negli istituti scolastici. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, l’ha definita «particolarmente significativa», sostenendo che «la scuola deve essere il primo luogo in cui affermare la dignità della donna, la parità tra uomo e donna e il rispetto della nostra identità culturale». Una posizione che riflette una visione ben precisa: l’inserimento nella società italiana come adesione a regole e valori condivisi, e non in quanto coesistenza di identità diverse.

La soddisfazione della maggioranza

Il decreto, poi, contiene anche misure condivise da ambi gli schieramenti a Montecitorio. Si stanziano risorse aggiuntive per l’acquisto dei libri di testo, con la possibilità di optare per edizioni digitali a costi ridotti. Si rafforzano le tutele per gli alunni con disabilità e il supporto alle loro famiglie. Viene rifinanziata, inoltre, la figura del docente tutor, introdotta per contrastare la dispersione scolastica e che il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara definisce esplicitamente un successo. Infine, il provvedimento interviene sull’educazione al rispetto, con misure specifiche contro il bullismo e il cyberbullismo.

Valditara ha sottolineato la propria «massima soddisfazione», rivendicando un provvedimento che «dà risposte concrete alle famiglie italiane e rafforza il diritto al successo formativo di ogni studente». Il ministro ha fornito anche una lettura politica del voto: «Una significativa prova di compattezza della maggioranza attorno al nostro governo e alla sua azione riformatrice».

Il sottosegretario Paola Frassinetti, a sua volta, ha rimarcato la natura pratica delle misure: interventi «che incidono ogni giorno sulla vita scolastica», con l’obiettivo dichiarato di garantire l’apprendimento a tutti e abbassare i costi per le famiglie.

Le critiche dell’opposizione

Sul fronte opposto, il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, ha scelto toni piuttosto netti. «Alla scuola non servono tetti per cacciare i bambini stranieri», ha sentenziato a margine di un’assemblea della Cgil dedicata all’istruzione, «servono tetti che non cadano sulle teste degli alunni». Un riferimento diretto allo stato dell’edilizia scolastica e, più in generale, alla mancanza di investimenti strutturali che, secondo il centrosinistra, il decreto non affronta. Schlein ha citato anche i tagli al personale previsti dall’ultima manovra finanziaria, presentandoli come una contraddizione rispetto alla retorica governativa sulla qualità dell’insegnamento.

Il decreto Scuola fotografa insomma una frattura profonda fra destra e sinistra su cosa debba essere la scuola pubblica italiana. Da un lato, una visione che punta sull’identità culturale condivisa come presupposto dell’integrazione, con regole comuni che tutti devono rispettare per un’integrazione efficiente ed effettiva. Al lato opposto, una lettura costituzionale della scuola come motore di inclusione e mobilità sociale, aperta a tutti senza condizioni preliminari. Nonostante questa spaccatura pressoché totale, il decreto è stato approvato.