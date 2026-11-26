«La guerra non si deve e non si può allargare al Mediterraneo». Giorgia Meloni fissa la posizione dell’Italia sulla crisi internazionale a margine del Consiglio europeo di Bruxelles, richiamando alla necessità di evitare un’estensione del conflitto.
«Su questo dobbiamo essere molto chiari con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner», ha dichiarato il presidente del Consiglio. «Penso che dobbiamo anche fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi».
Meloni ha poi affrontato il tema del bilancio pluriennale dell’Unione europea, chiarendo che l’Italia si presenta al vertice con una posizione contraria alla proposta attualmente sul tavolo. «Siamo anni luce da una soluzione», ha affermato.
Quanto alla possibilità di raggiungere un accordo già a dicembre, il premier ha precisato che «non è la tempistica» a determinare l’intesa: «Noi poniamo delle condizioni».