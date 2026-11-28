Un laboratorio clandestino per modificare armi da fuoco, con pistole, munizioni e 21.000 euro in contanti nascosti in casa. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo. Due cittadini italiani sono stati arrestati: il proprietario dell’immobile, ritenuto il gestore dell’officina illegale, e un presunto acquirente.

L’indagine è partita durante un pattugliamento del territorio, quando i militari del Gruppo Pronto Impiego hanno fermato un uomo che si stava allontanando in fretta da un edificio a bordo di una bicicletta elettrica. Nel portaoggetti del mezzo i finanzieri hanno trovato due revolver, uno dei quali con la matricola abrasa, un serbatoio vuoto calibro 9 e 176 cartucce di vario calibro, tra cui munizioni compatibili con un fucile tipo AK-47.

I controlli sono stati quindi estesi all’edificio da cui l’uomo era appena uscito. All’interno è stato individuato un laboratorio clandestino per la modifica di armi da fuoco. Sono stati sequestrati un revolver clandestino, sei tamburi per revolver, una pressa con kit per la crimpatura dei proiettili, una matrice calibro 7,62×39 e quattro cartucce artigianali dello stesso calibro.

I finanzieri hanno inoltre ritirato cautelarmente 11 armi lunghe e cinque pistole regolarmente denunciate dal proprietario dell’immobile. Nell’abitazione sono stati trovati anche 21mila euro in contanti, nascosti con cura e ritenuti provento di attività illecite perché considerati sproporzionati rispetto al reddito dell’uomo, ufficialmente disoccupato.

Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria: per il titolare del laboratorio è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre il presunto acquirente è stato posto ai domiciliari.