Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante

Sarebbe Giuseppe Mussari, ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, il presunto mandante dell’intimidazione che, secondo la ricostruzione della Commissione parlamentare d’inchiesta, sarebbe sfociata per errore nella morte di David Rossi.
Gabriele Ceccherelli sarebbe invece l’organizzatore. La Commissione ha annunciato la convocazione di entrambi.
Rossi, allora responsabile della comunicazione di Mps, precipitò dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, pochi giorni dopo l’avvio di un’indagine della Guardia di Finanza sull’istituto di credito senese.
Nella sede della Camera a Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare monocamerale d’inchiesta sulla morte di Rossi, presieduta dal deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci, ha illustrato gli elementi emersi da tre informative. Secondo quanto riferito, due soggetti la cui identità resta riservata avrebbero indicato Mussari come mandante e Ceccherelli come organizzatore dell’intimidazione.
Non sono invece emerse indicazioni sull’identità dei presunti esecutori materiali. «Non c’era volontà di uccidere, ma di intimidirlo», ha dichiarato Vinci, illustrando la ricostruzione al centro degli approfondimenti della Commissione.