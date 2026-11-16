Revolut, amministrazione giudiziaria per la filiale italiana: «Agevolato il riciclaggio»

La filiale italiana di Revolut è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria dal Tribunale di Milano. Il provvedimento è stato disposto dalla Sezione misure di prevenzione su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari, nell’ambito di un’indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero esistiti «rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa», oltre che per altri gravi reati previsti dalla normativa antimafia.
Il procuratore di Milano Marcello Viola parla di «un modello gestionale stabile» che avrebbe di fatto agevolato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro. Operazioni che, secondo il magistrato, «avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio».