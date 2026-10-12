Garlasco, Sempio con i legali al laboratorio Genomica di Roma

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è arrivato a Roma con i suoi legali al laboratorio Genomica, dove lavora la genetista Marina Baldi, consulente della difesa.

«Le nostre analisi saranno ponderate, hanno un alto tasso di scientificità, come ci è stato giustamente richiesto dalla Procura della Repubblica, cui daremo ampia soddisfazione non tanto per l’esito quanto per il substrato di scienza che le caratterizza», ha dichiarato Liborio Cataliotti, uno degli avvocati di Sempio.

«Riteniamo che siano decisive, una specialmente per scagionare Andrea Sempio», ha aggiunto il legale, sottolineando la portata del lavoro in corso. «Quando dico ponderate mi riferisco non solo alla fatica, ma proprio all’entità delle consulenze, perché sono consulenze di 70, 80, 100 pagine l’una. Parliamo di un lavoro mastodontico, molto serio».