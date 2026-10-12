Morte di David Rossi, i Ris: «Dodici sequenze video mostrano ombre a inizio vicolo»

Dodici sequenze video mostrerebbero ombre compatibili con la presenza di una o più persone nell’area cieca all’ingresso di vicolo Monte Pio, a Siena, in un intervallo di circa dieci minuti, tra le 20.04 e le 20.14 del 6 marzo 2013, giorno della morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca.
È quanto emerge dalla relazione del Ris dei carabinieri dedicata all’analisi dei filmati di videosorveglianza e alla simulazione effettuata sul posto il 22 giugno 2026.
Il documento, di 74 pagine, è stato illustrato questa mattina alla seconda Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi.
L’esame delle registrazioni ha permesso di individuare 12 «macro-eventi», caratterizzati da attenuazioni della luminosità sulla parete di marmo bianco in fondo al vicolo, in corrispondenza del passaggio delle automobili in via dei Rossi.
Queste variazioni sono state ritenute compatibili con il transito di una o più persone nell’area non direttamente visibile dalle telecamere.