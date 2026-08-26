Ranucci: «Se non c’è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?»

Sigfrido Ranucci, a margine del suo spettacolo teatrale a Cerveteri, è intervenuto sull’ipotesi di una sua eventuale ricollocazione diversa dalla conduzione di Report.

Sull’ipotesi di dimissioni dalla Rai in caso di spostamento dal programma, Ranucci ha risposto: «Vediamo quali sono le offerte che faranno e faccio le mie valutazioni. Certo non torno indietro dopo la mia storia. Lo devo alla mia storia, lo devo alla mia famiglia, a tutto quello che ha sopportato, compresa la bomba, e al tipo di lavoro che ho fatto: quindi faccio le mie valutazioni, penso di averne diritto».

Sulle querele ricevute negli anni, in particolare quelle giudicate temerarie, Ranucci ha detto: «Ricordi mai una persona che ha ricevuto 2.800 articoli in due mesi? La mattina sono un omofobo».