Ranucci, Corsini: «I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo»

«I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo, tra le altre cose». Lo ha scandito il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, oggi nella sede Rai di via Teulada, a margine della presentazione di Report.
Corsini ha inoltre assicurato che la Rai è «al lavoro per far partire Report l’8 novembre». La nuova stagione del programma di inchiesta dovrebbe dunque prendere il via nella data prevista, nonostante la rinuncia alla conduzione da parte di Giulia Presutti.
Resta invece confermata la scelta di Danilo Piervincenzi alla conduzione del programma, indicato dalla direzione Approfondimento.