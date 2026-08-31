Incendio in Ogliastra, in fumo fino a 300 ettari di bosco e macchia mediterranea

Si aggrava il bilancio del vasto incendio che per quasi 24 ore ha mandato in fumo boschi, macchia mediterranea, oliveti, campi e alcune strutture agricole tra gli abitati di Arzana ed Elini, in Ogliastra.



Inizialmente si era parlato di circa 200 ettari colpiti dal fuoco, partito dal versante di Arzana e poi diretto verso Elini. Ora il Corpo Forestale regionale, «in attesa di dati ufficiali delle operazioni di perimetrazione e fotointerpretazione da parte del Servizio territoriale competente», ha stimato una superficie bruciata tra i 250 e i 300 ettari.

A questo si aggiungono i gravi danni a una segheria, quantificati in 700-800 mila euro, come ha ricordato il sindaco di Arzana, Angelo Stochino.

Per spegnere le fiamme sono stati impiegati tre Canadair e tre elicotteri della flotta regionale, tra cui due Super Puma.