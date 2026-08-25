Crans-Montana, Leonardo Bove: «Ho visto sfuggire la mia vita, non voglio più perderla»

«Sui Moretti? Non penso niente, non mi interessano. Mi interessa solo la mia vita. L’ho vista sfuggire una notte e non voglio più perderla».

Accanto a Leonardo ci sono i genitori, Gabriele e Loretta, che in questi mesi hanno dedicato ogni attenzione al figlio. In vista del processo, però, emerge la loro rabbia: «Siamo stati molto lontani dalle notizie, erano i nostri avvocati a darci delle informazioni. Siamo indignati soprattutto per quanto successo in questo periodo. Jacques è in carcere solo ora e per altri motivi, forse ha fatto più male questo».

«È un dolore incredibile che i Moretti abbiano dato così poco peso a tutti i ragazzi che non ci sono più e a tutti i ragazzi che stanno ancora lottando».

Michele Polga: «Perspectives, il mondo visto dal mio sax»
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Michele Polga: «Perspectives, il mondo visto dal mio sax»

Il sassofonista jazz Michele Polga presenta l'album, Perspectives (RedRecords), con Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbaek e Mauro Beggio. Ci racconta il suo viaggio alla scoperta del sax tenore, attraverso gli insegnamenti di Franco D’Andrea ed Enrico Rava, oltre all’innamoramento per il…

Cuciniamo insieme | Polpette di zucchine
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Cuciniamo insieme | Polpette di zucchine

Uniamo con questa ricettina l’utile (il riuso) al dilettevole (il sapore fresco dell’orto) prendendo a piene mani da ciò che la campagna ci offre in questa estate accaldata. Una delle verdure di stagione sono senza dubbio le zucchine (o, alla…