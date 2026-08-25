Crans-Montana, Leonardo Bove: «Ho visto sfuggire la mia vita, non voglio più perderla»

«Sui Moretti? Non penso niente, non mi interessano. Mi interessa solo la mia vita. L’ho vista sfuggire una notte e non voglio più perderla».



Accanto a Leonardo ci sono i genitori, Gabriele e Loretta, che in questi mesi hanno dedicato ogni attenzione al figlio. In vista del processo, però, emerge la loro rabbia: «Siamo stati molto lontani dalle notizie, erano i nostri avvocati a darci delle informazioni. Siamo indignati soprattutto per quanto successo in questo periodo. Jacques è in carcere solo ora e per altri motivi, forse ha fatto più male questo».

«È un dolore incredibile che i Moretti abbiano dato così poco peso a tutti i ragazzi che non ci sono più e a tutti i ragazzi che stanno ancora lottando».