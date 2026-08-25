Isola di Crevan in vendita a Venezia: c’è anche un fortino napoleonico

Nella suggestiva laguna di Venezia si presenta un’occasione di acquisto unica e rara: l’intera Isola di Crevan. Con i suoi 5.700 metri quadrati di estensione, questa oasi privata vanta un fortino napoleonico restaurato di 215 metri quadrati, giardini idilliaci e due attracchi per barche.

L’isola si trova all’estremità sudorientale della palude di Burano, alla confluenza del canale di Crevan, e offre una vista spettacolare su Venezia, Murano e Burano, rendendo questa proprietà un tesoro senza paragoni.

La storia dell’isola di Crevan

L’isola di Crevan, nella laguna di Venezia, nacque come avamposto militare in epoca napoleonica. All’inizio dell’Ottocento fu fortificata per controllare i canali nella zona di Burano e, sotto la dominazione austriaca, venne realizzato un piccolo fortino.

La struttura rimase attiva fino alla metà dell’Ottocento, quando l’isola perse la sua funzione strategica e fu abbandonata dai militari.

Nel Novecento Crevan passò a privati e il vecchio fortino venne restaurato e trasformato in residenza, circondata da giardini e affacciata sulla laguna. Oggi l’isola conserva ancora le tracce della sua origine militare, dopo essere diventata una proprietà privata dal carattere esclusivo.