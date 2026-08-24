Meloni ad Amatrice, applausi e raccoglimento per le vittime

Applausi e urla di incoraggiamento hanno accolto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice, in provincia di Rieti, dove partecipa alle cerimonie per il decimo anniversario del terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Alcune centinaia di persone si sono riunite al Parco Don Minozzi. La premier è stata applaudita da alcuni dei presenti e qualcuno le ha urlato «Forza Giorgia».

Poi è calato il silenzio quando Meloni si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al Monumento alle vittime. Al termine della cerimonia è scattato un nuovo applauso.