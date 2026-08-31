Incendio di uno Yacht al largo di Jesolo, tutti salvi a bordo

Uno yacht di 20 metri ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Jesolo, nel Veneziano, dove si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. L’imbarcazione si trovava a circa un centinaio di metri dal bagnasciuga.
A bordo vi erano dieci persone, tutte evacuate dalla Capitaneria di porto. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.20 .
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra del Distaccamento Marittimo di Venezia, i sommozzatori del Nucleo regionale provenienti da Mestre e l’elicottero del Reparto Volo di Venezia, dotato di benna per effettuare sganci d’acqua dall’alto.