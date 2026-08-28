Incendio in Ogliastra, oltre 100 persone evacuate

Sono arrivate alle porte di Arzana le fiamme divampate nel pomeriggio nel bosco prospiciente il paese dell’Ogliastra. Il sindaco Angelo Stochino ha dovuto far evacuare oltre un centinaio di persone, tra cui i 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici.

Allontanati dalle proprie abitazioni anche i residenti delle case sparse in campagna e alcuni abitanti della periferia della cittadina. «La situazione è drammatica», ha detto concitato il sindaco all’ANSA.

Sul posto sono impegnati tre Canadair, uno dei quali appena richiesto, due Super Puma e tre elicotteri leggeri della flotta regionale.