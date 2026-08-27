Tre incendi vicino alle case, residenti evacuati nel Tarantino

Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa, nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre è scattato un complesso intervento di soccorso.



Sul posto è intervenuto anche il sindaco Vito Parisi. Le fiamme hanno interessato le zone vicine allo stadio comunale Teresa Miani, Poggio Cignano e via Costa della Crognola.

Ancora da accertare le cause dei roghi: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un’origine dolosa.