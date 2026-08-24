Migranti, Kelany: «Le Ong fanno politica, vanno fermate»

Ospite di Francesco Borgonovo a TV Verità, la deputata di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, ribadisce la linea di massima fermezza del governo Meloni sulla gestione dei flussi migratori.
Commentando la crisi di Ceuta, la Kelany difende il blocco di Schengen verso la Spagna come misura necessaria contro le scelte del governo Sanchez, rivendicando al contempo lo stop all’ingresso di decine di migliaia di “dublinanti” per tutelare l’interesse nazionale.
L’esponente di Fdi affonda poi il colpo contro le Ong, accusandole di non svolgere mero soccorso umanitario ma una vera e propria attività politica, rifiutando il coordinamento con la Guardia Costiera e sfidando la sovranità degli Stati europei.