Salvini: «Ponte sullo Stretto, unica opera pubblica non ancora partita ma già indagata»

«Il ponte è l’unica opera pubblica non ancora partita ma è già indagata. C’è in Procura della Repubblica a Roma più di un esposto contro ignoti che vogliono il ponte. Io mi sono autodenunciato, non c’è bisogno del Dna: ignoto 1, ignoto 2, l’ignoto fa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti».

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della tavola rotonda «Il Paese che si muove» al Meeting di Rimini.

«Solo in Italia si fanno le guerre sulle infrastrutture», ha aggiunto.