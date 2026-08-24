Fitto: «Lo spopolamento delle aree interne è una vera emergenza»

Lo spopolamento delle aree interne «è una delle reali emergenze che in prospettiva abbiamo non solo a livello nazionale, non si tratta di un fenomeno prettamente italiano ma lo ritroviamo in molti territori a livello europeo». Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto al Meeting di Rimini.

«Due terzi dei cittadini – ha ricordato Fitto – vivono nelle grandi aree urbane». Da qui la «necessità di ridisegnare ruolo e priorità delle città» e l’introduzione di «un’agenda europea per le città».

Lo spostamento della popolazione verso i grandi centri urbani, ha sottolineato, pone problemi legati a «trasporti, mobilità, casa», che rappresentano «una vera e propria emergenza».