Della Valle: «Ad Arquata realizzeremo altri due stabilimenti»

«Non bisogna abbassare la guardia. Questo è il momento di fare uno scatto di reni: poche chiacchiere e tanti fatti, qui almeno un altro stabilimento se non due». A dieci anni dal terremoto, Diego Della Valle torna a Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e rilancia il suo impegno per il territorio.

L’imprenditore marchigiano, presidente del gruppo Tod’s, fu tra i primi dopo il sisma del 24 agosto 2016 a puntare sul lavoro come strumento per contrastare lo spopolamento.

Nel dicembre di quell’anno presentò il progetto della fabbrica di Arquata, inaugurata il 20 dicembre 2017 dopo meno di un anno di lavori. L’investimento fu di circa 10 milioni di euro per uno stabilimento di duemila metri quadrati, partito con una cinquantina di addetti e progettato per arrivare a cento occupati.

«Dobbiamo metterci al centro della vita sociale italiana, insieme alla politica, per cercare di dare risposte sociali vere e farlo in fretta», ha aggiunto Della Valle.