Meeting di Rimini, Metsola: «L’Ue deve rafforzare il mercato unico»

«In un mondo in cui i tiranni sono ancora troppi, l’empatia e la gentilezza rappresentano una forza e non una debolezza». Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel suo intervento al Meeting di Rimini.

«Difendiamo la libertà di espressione e il dibattito perché sappiamo che le comunità migliori sono quelle aperte, ma possiamo farlo solo se investiamo nella sicurezza delle nostre comunità e non permettiamo che i nostri sistemi vengano infestati da chi vuole distruggerli».

«È per questo che stiamo investendo nella riduzione della burocrazia, ma dobbiamo fare ancora molto di più per riportare la produzione industriale in Europa e costruire i campioni industriali di domani. Dobbiamo rafforzare il mercato unico», ha concluso.