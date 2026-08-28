Fiumicino, oltre 5 chili di cocaina nascosti nei «biscotti della fortuna»

Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 chili di cocaina nei cosiddetti «biscotti della fortuna»: la Polizia di Stato ha arrestato all’aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni, colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d’imbarco, poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. L’accurata perquisizione dei bagagli da stiva ha consentito di scoprire un inedito sistema di occultamento.

All’interno della valigia sono state rinvenute 127 bustine dorate con la dicitura «Fortune Cookie». Dentro ciascuna erano state inserite confezioni termosaldate in cellophane contenenti cocaina, per un peso medio di circa 40,7 grammi e un totale di 5,178 chilogrammi.