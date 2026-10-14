Garlasco, la difesa di Sempio: «L’impronta dell’assassino è più piccola»

«L’impronta del piede dell’assassino è più piccola di quella di Andrea Sempio». Lo ha dichiarato questa mattina l’avvocato Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, prima di entrare al Tribunale di Pavia per ascoltare nuovi audio delle intercettazioni nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia.
Secondo la consulenza della difesa, anche il numero della scarpa corrispondente all’impronta sarebbe incompatibile con quello di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto.
Taccia si è inoltre detta convinta della totale estraneità del proprio assistito rispetto a un’eventuale indagine per corruzione legata al fascicolo che la Procura di Brescia ha trasmesso a quella di Pavia, dopo l’archiviazione dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti.