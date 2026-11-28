Eleonora Buratto, il soprano che interpreterà Desdemona nell’Otello di Verdi alla Prima della Scala, svela la sua interpretazione del personaggio a partire da Shakespeare. E regala agli ascoltatori alcuni esempi illuminanti.
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La Caritas vende il palazzo dei poveri. Cacciati artigiani e famiglie a Firenze
Nel 2024 l’ente ha ceduto l’edificio ricevuto a titolo gratuito e dove in passato venivano distribuiti pasti popolari a una società immobiliare e ha chiesto lo sfratto degli inquilini. Altri gli affitti a tempo nella città anti Airbnb.
«Meloni sei prima della lista», la frase choc al corteo femminista
Augusta Montaruli pubblica il filmato sui social e attacca: «Queste sono le femministe che predicano tolleranza, inclusione e rispetto. In realtà è solo prevaricazione».
Ravenna, maxi riciclaggio di rame rubato: sequestri per 7 milioni, 6 indagati
L’operazione «Pecunia Rubra» della Guardia di Finanza ha ricostruito la sottrazione e il riciclaggio di 900 tonnellate di cavi in tre anni. Sequestrati 1,35 milioni in contanti e una villa di lusso. Scoperti anche un taser, munizioni, fuochi d’artificio illegali e pappagalli di specie protetta.
Uccide la compagna a Pistoia, poi il suicidio sull’A1: è lo stesso viadotto di Lorena Isceri
A Ponte Buggianese Andrea Nardini, 25 anni, ha ucciso la compagna di 24 anni per poi darsi fuoco e gettarsi sull'A1 all'altezza di Barberino di Mugello. L'ipotesi dell'effetto-emulazione e le indagini coordinate dalle Procure di Firenze e Pistoia.
Egitto, incendio devastante a Giza: almeno 30 morti e 25 feriti
Le fiamme sono divampate nel quartiere popolare di Al Warak dopo l’esplosione di un’autocisterna. Sul posto sono intervenute 39 ambulanze.
Papa Leone XIV: «Fallimento dei negoziati sul clima, serve responsabilità»
Il Pontefice esprime preoccupazione per l'esito dei colloqui alla COP 31 in Turchia e richiama l'attenzione sulle conseguenze della crisi climatica per le persone e le comunità.
Lo sfogo dei sindaci del Trevigiano: «Ora basta liberare subito i ladri»
Città assaltate. Si lavora a un manifesto per la certezza della pena e lo snellimento delle norme.