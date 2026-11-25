Papa Leone XIV esprime preoccupazione per il fallimento dei negoziati sul clima alla COP 31, svoltisi in Turchia la scorsa settimana. Al termine dell’udienza settimanale in Vaticano, il Pontefice ha invitato a non perdere di vista «il volto umano della crisi climatica» e le conseguenze che questa comporta per le persone e le comunità. «Questa situazione richiede un rinnovato senso di responsabilità condivisa», ha affermato, richiamando la necessità di un maggiore impegno nell’affrontare la crisi climatica.