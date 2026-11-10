L’unica transizione energetica che sta avvenendo è quella nel fotovoltaico, che da frode tecnologica sta diventando frode amministrativa. Vent’anni fa la chiamavo illusione; si veda a questo proposito il mio libercolo L’Illusione dell’Energia dal Sole (2007, 21mo Secolo editore), del quale Silvio Berlusconi volle scrivere la presentazione.

Oggi, dopo oltre 100 miliardi di euro impegnati in quella illusione, possiamo ben vedere che non avevo ragione: avevo pienamente ragione. La semplicità della cosa è disarmante: bisogna solo capire la curva di carico elettrico giornaliera.

In figura vedete quella dell’Italia per l’ultimo giorno disponibile al momento in cui scrivo, ma è qualitativamente la stessa in qualunque altro giorno dell’anno e per qualunque altro Paese del mondo: si ha una domanda di potenza elettrica minima – che per l’Italia si attesta a circa 25 gigawatt (Gw) – e due picchi di domanda massima, uno verso mezzogiorno e l’altro verso le 7 della sera – che per l’Italia si attestano a circa 50 Gw (come sempre, do numeri tondi e farò i conti della serva, i migliori in assoluto).

Consentitemi di rammentarvi la natura dell’illusione, che era quella che raccontava il governo del 2007 per bocca dell’allora ministro Alfonso Pecoraro Scanio, quando promuoveva il fotovoltaico, sostenendo che siccome l’energia dal Sole è gratis altrettanto lo sarebbe stata l’energia elettrica da fotovoltaico.

Nel 2007 in Italia il fotovoltaico sostanzialmente non esisteva, e cominciava a svilupparsi in quell’anno grazie alle illusioni vendute da quel ministro verde. E vendute a carissimo prezzo: non aveva riflettuto, il verde ministro, su due non trascurabili dettagli: 1) se l’energia dal Sole è gratis, gli impianti per trasformala in energia elettrica costano un botto; 2) alle 7 della sera, quando la domanda elettrica raggiunge il massimo, la produzione da fotovoltaico è zero.

Perché il fotovoltaico in Italia si è rivelato fallimentare

Oggi, dopo vent’anni, in Italia il fotovoltaico ammonta a ben 50 Gw e produce appena 6 Gw. L’impegno economico è facile da stimare: il superbonus 110% lo remunerava a 2.400 euro per chilowatt cosicché, moltiplicando 2.400 per 50, l’impegno economico è stato di euro 120 miliardi.

Il secondo punto – nelle ore di massima domanda il fotovoltaico produce zero – ha una conseguenza catastrofica: qualunque sia la potenza fotovoltaica installata, non può essere chiuso alcuno degli impianti convenzionali; questi ultimi, consapevoli della loro insostituibile necessità, vorranno in un modo o nell’altro essere risarciti per le ore che restano fermi quando il fotovoltaico produce.

Insomma, com’è come non è, il risultato è stato che se nel 2007 agli utenti elettrici veniva imposto di pagare il chilowattora da fotovoltaico il quadruplo della quotazione del chilowattora alla Borsa elettrica, oggi, totalmente incuranti delle rassicurazioni del verde ministro che le prometteva gratis, le bollette elettriche tout court si sono quadruplicate. Fin qui l’illusione, o frode tecnologica che dir si voglia: per accorgersene bastava riflettere sul picco di domanda delle 7 della sera.

Veniamo ora alla frode amministrativa: per accorgersene bisogna riflettere sul picco di domanda del mezzogiorno, l’ora in cui gli impianti fotovoltaici producono al massimo della loro capacità (sempre che il cielo sia limpido). Il picco, come si vede, si attesta a circa 50 Gw. Ma 50 Gw è proprio la potenza fotovoltaica oggi installata, cosicché ogni impianto in più produrrebbe energia utilizzata da nessuno. Detto diversamente, ogni nuovo impianto fotovoltaico è obsoleto non solo nei due terzi della giornata quando il Sole non brilla, ma è obsoleto h24!

Una «frode amministrativa legalizzata»

Nel caso non fosse ancora chiaro: la produzione di chilowattora in eccesso deve, per ragioni tecniche, essere fermata ma, con le leggi frutto dell’ideologia di quelli del Sole che ride, i detentori degli impianti fotovoltaici sono remunerati anche se non producono: è un perverso meccanismo, ideato con delibera n. 330 del 18.12.2007, noto come Mprin (Mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili), e che consiste nel far pagare agli utenti elettrici… la luce del Sole (o il soffio dei venti).

Mi son preso la libertà di chiamare la cosa frode amministrativa legalizzata: in linea di principio, gli impianti fotovoltaici in eccesso rispetto agli attuali già installati potrebbero tranquillamente stare nel cassetto, visto che, comunque, la loro produzione sarebbe impedita; ma sono remunerati per il solo fatto che il Sole brilla.

La legge di bilancio in corso di approvazione prevederebbe 1,2 miliardi a favore del fotovoltaico. Forse il ministro Gilberto Pichetto Fratin potrebbe rivedere le proprie posizioni in tema di politica energetica. Ha affermato che la sfida energetica dell’Italia è l’autosufficienza e quindi bisogna «implementare le rinnovabili e il nucleare».

Al netto di commenti sull’autosufficienza energetica che mi riservo in un secondo momento, va benissimo il nucleare ma, per quanto appena detto, quel miliardo e oltre di euro sul fotovoltaico andrebbe forse ripensato: è una tassa sulla luce del Sole. Sarebbe più utile aumentare la dotazione di altre voci: per esempio alla prevenzione dai terremoti.