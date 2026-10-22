Nelle scuole si educa anche piantando alberi

Le temperature sempre più alte e le precipitazioni violente sono ormai una realtà con cui le nostre città devono fare i conti. È la crisi climatica che bussa alle porte delle nostre case. In questo scenario urbano sempre più cementificato, le metropoli affrontano un duplice nemico: le isole di calore, che intrappolano l’aria rovente tra i palazzi, e la fragilità idrogeologica, aggravata da superfici impermeabili che non sanno più dove far defluire l’acqua.

Per invertire la rotta le amministrazioni locali stanno riscoprendo modelli virtuosi come le Sponge Cities (le «città spugna» capaci di trattenere l’acqua piovana) e la forestazione mirata per raffrescare i quartieri. Ma la vera sfida non è solo arginare l’emergenza: è ripensare il verde urbano come un’infrastruttura clinica di sopravvivenza e di salute pubblica.

Il verde come strumento pedagogico

Questo cambio di paradigma deve necessariamente farsi largo soprattutto in quei luoghi deputati alla crescita dei cittadini di domani: scuole e università. Qui il verde smette di essere un semplice ornamento paesaggistico per diventare un’aula a cielo aperto, uno strumento pedagogico vivente. Far crescere i ragazzi circondati da parchi curati, aiuole drenanti e alberi ad alto fusto significa educarli alla sostenibilità non attraverso i libri, ma con l’esperienza quotidiana. Il contatto con la natura insegna il rispetto per le risorse, dimostra l’importanza del risparmio idrico e trasmette la consapevolezza ecologica in modo viscerale.

È in questo delicato crocevia tra tutela ambientale e responsabilità educativa che si inserisce l’esperienza sul campo di Vivenda Spa. L’azienda del Consorzio La Cascina, forte di una consolidata competenza nella manutenzione e gestione del verde pubblico, porta la sua professionalità all’interno dei poli educativi come la Marymount International School e la St. Stephen’s School a Roma o l’Università degli Studi di Cagliari.

La transizione ecologica applicata nel concreto

In questi contesti scolastici e accademici, il servizio di manutenzione si traduce in interventi mirati che uniscono la massima sicurezza per studenti e docenti a una rigorosa attenzione alla gestione e al risparmio della risorsa idrica. Mantenere parchi rigogliosi, prati sani e alberature sicure senza sprechi d’acqua significa applicare nel concreto i principi della transizione ecologica, offrendo al contempo spazi di socialità e benessere psicofisico fondamentali per l’apprendimento.

«La cura del verde all’interno delle scuole e dei campus non è un semplice intervento di giardinaggio, ma un vero e proprio atto di responsabilità civile ed educativa», ha detto Gabriele Scotti, vicepresidente di Vivenda Spa. «Lavorare in luoghi dove si formano le nuove generazioni ci impone standard di eccellenza elevatissimi. Preservare ogni goccia d’acqua e mantenere in salute il patrimonio arboreo di istituti come la Marymount, la St. Stephen’s o l’Università di Cagliari significa offrire ai ragazzi non solo spazi sicuri e accoglienti, ma un esempio tangibile di rispetto e cura per l’ambiente che guiderà il loro domani».