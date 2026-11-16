Dalle microplastiche a Microsoft è tutto un affare. E se dalle discariche viene su un po’ di puzza basta aprire le windows (finestre) ed ecco che entra aria pulita. È un gioco di parole per cercare di dimenticare l’ennesima, colossale presa in giro che Bill Gates, nei panni di un vespasiano 4.0 (pecunia non olet, il denaro non ha odore) ha offerto all’umanità.

Scriveva, cinque anni fa, nel suo pensoso libretto Clima: come evitare un disastro «richiede un modo diverso di fare affari, il coraggio di assumersi dei rischi che molti amministratori delegati non sono abituati a prendere e che gli investitori non sono abituati a premiare. Mi ci sono voluti anni per arrivare a questo punto di vista. Mi sono interessato al cambiamento climatico non come ambientalista, ma come sostenitore della salute globale e dello sviluppo».

Bravo! Infatti gli ci sono voluti 27 anni per passare dal 5 al 38% del capitale di Republic services, il secondo principale gestore di discariche di rifiuti degli Stati Uniti, partecipazione che gli ha fruttato sinora 2,6 miliardi di dollari di dividendi, mentre il pacchetto di maggioranza relativa, che ora detiene, a Wall Street vale 29 miliardi di dollari (circa 26,3 miliardi di euro).

Nel business delle discariche il signor Gates, detto «er monnezza», è entrato con intento speculativo. Nel 1999 era strapieno di quattrini e il suo guru nella finanza Michael Larson, che gestisce i fondi della Cascade, il forziere di mister Microsoft, lo ha convinto che un investimento nei rifiuti non si rifiuta mai.

Così è partito con quel 5%. Poi però deve aver pensato che discaricare gli immensi profitti di Microsoft non doveva essere una cattiva idea e ora è diventato il padrone della Republic services, dove nel consiglio di amministrazione siede come plenipotenziario proprio Michael Larson.

Per una strana coincidenza, la notizia di questo interesse di Gates per la monnezza (non si tratta di rifiuti elettronici, ma quelli che noi in Italia chiamiamo rsu e umido, cioè gli scarti di città) si diffonde mentre ad Antalya, in Turchia, sta andando in scena la «Flop31» (si chiamerebbe Cop, ma è inconcludente), dove i soloni del riscaldamento globale lanciano anatemi contro l’umanità.

E tra questi in prima fila c’è proprio Gates; evidentemente ignora che le sue discariche producono un doppio effetto: inquinante e di emissioni.

Le discariche sono «fabbriche» di microplastiche, avvelenano le falde acquifere con gli sversamenti, ma soprattutto sono una delle fonti di maggiore emissione di metano in atmosfera. Il metano è un gas cosiddetto climalterante più efficiente della CO2.

C’è un particolare assai divertente che riguarda il signor Gates. Tra i tanti investimenti che lui ha fatto, forse il più cospicuo è l’acquisto di terra coltivabile: ne possiede 275.000 acri (circa 112.000 ettari), dove coltiva piante transgeniche, inoculate con sieri Rna per vaccinare direttamente con l’insalata, e proteine vegetali per sostituire quelle animali, e ha lanciato la carne ottenuta da replicazione cellulare con le finte vacche prodotte in laboratorio.

La finalità degli investimenti in Impossible foods, Beyond meat e Upside foods, ha fatto sapere Gates, è sfamare l’umanità evitando l’emissione di metano degli animali da carne. Giusto per saperlo, la Environmental protection agency, l’agenzia federale Usa che si occupa di ambiente, ha stimato che le discariche di Republic services hanno un impatto climatico annuale pari a tre milioni di auto a benzina.

Ma a Bill Gates, novello vespasiano, che importa?