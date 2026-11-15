Il dietrofront della Cina lo certifica: il green è finito

Da tempo sostengo che dovremmo affrontare più seriamente la questione del cambiamento climatico nel pianeta criticando come irrealistica sia l’enfasi eccessiva sulla soluzione decarbonizzante sia l’econegazionismo, cioè il rifiuto di considerare il cambiamento stesso un pericolo sistemico in progressione.

Mi sono preparato sul piano tecnico (economico e sistemico) per rispondere alle controcritiche degli eco-conservatori, portatori di un’idea di priorità decarbonizzante che serve a mantenere stabile il clima anche a costo di restrizioni economiche/industriali e quindi del lavoro, quando inserii, dal 1990 al 2015, nel mio corso di «Futuri internazionali» presso la University of Georgia (culla dell’ecologia moderna negli anni Trenta del secolo scorso) l’ecopragmatismo e, soprattutto, lo scenario strategico di «ecologia artificiale» che sto continuando a sviluppare entro il think tank Stratematica e presso l’Università Marconi di Roma.

Così come dal 1990 quando fui nel gruppo di ricerca dell’Onu (Un-Idndr) per la prevenzione e mitigazione dei disastri naturali critico, oltre che l’irrealismo decarbonizzante, gli econegazionisti perché non tengono conto di un dato verificabile con il metodo scientifico: l’aumento delle temperature nel pianeta che ne sta cambiando il clima, riferimento dati della Nasa.

Più precisamente, non li critico per i dubbi sull’efficacia della decarbonizzazione come sola soluzione in quanto motivi per tali dubbi esistono, anche perché il clima cambia da milioni di anni, ma per la negazione implicita o esplicita che il clima stia cambiando in questa epoca e rapidamente, con conseguente posizione passiva al riguardo di quale adattamento sia necessario. Cioè negano il pericolo sostenendo che non sia necessario un enorme eco-cambiamento dove i sistemi umani intervengano attivamente per costruire un’ecologia artificiale adattiva.

Perché la Cina fa retromarcia sul green

Con questo in mente, ho annotato come notizia più rilevante della Cop 31 (una sorta di parlamento globale gestito dall’Onu per le questioni ambientali) in corso ad Antalya, Turchia, il ritiro della candidatura della Cina ad ospitare la Cop 33 nel 2028.

Pechino produce un terzo delle emissioni carboniche e assimilabili globali che producono l’effetto serra riscaldante il pianeta e ha il massimo uso del carbone per produrre energia. Sull’altro lato sta costruendo il più grande sistema al mondo di energie alternative decarbonizzanti, compreso il nucleare.

Perché il rifiuto? In prima ipotesi, perché ci vorrà più di un secolo (l’obiettivo formale è il 2070) per ottenere una transizione energetica dai combustibili fossili a quelli con carbonizzazione minimizzata ed in questo periodo l’aumento dei livelli del mare avrà impatti, già visibili, sulle nazioni insulari del Pacifico, e non solo, che sono obiettivi di conquista/condizionamento da parte della Cina. Altre analisi ipotizzano che Pechino non voglia subire un esame della sua reale politica energetica che sarebbe inevitabile se con il ruolo di organizzatore di una Cop.

Semplificando, sembra credibile che la Cina non voglia trovarsi imputata. Lo stesso atteggiamento è rilevabile In Corea del Sud e in India. Per me questo dato è l’ennesimo indicatore di incompatibilità tra politica ambientale decarbonizzante e sua sostenibilità economica. In altri termini, le nazioni industrializzate non possono rinunciare alla continuità lunga del ciclo del petrolio, gas e carbone. Cioè vedono un conflitto tra industria e decarbonizzazione che potrà essere ridotto in tempi lunghi e non certo in quelli brevi proposti dall’Onu e sperati dagli eco-conservatori.

I possibili scenari globali

Tale posizione – condivisa dall’attuale conduzione degli Stati Uniti – rende molto improbabile riuscire a mantenere l’incremento proiettivo della temperatura media del pianeta entro 1,5 gradi, per altro già in via di superamento, e la conseguente de-glaciazione causa dell’aumento del livello del mare e di fenomeni meteo estremi con anche il rischio (forse) di desalinizzazione delle correnti marine calde che evitano glaciazioni nell’emisfero settentrionale, ecc.

Problema irrisolvibile? No. Si tratta di adattare i sistemi umani alla nuova situazione climatica. Ed è probabile che in molti luoghi del pianeta sia necessaria una «terraformazione», cioè cambiare il territorio per renderlo meno vulnerabile ad alluvioni, mareggiate, cicloni, siccità, ecc. Dovrà cambiare per lo stesso motivo buona parte degli insediamenti.

L’agricoltura? Dovrà tener conto di un nuovo clima e dotare di coperture le coltivazioni. L’acqua? C’è anche un rischio di desertificazione di alcune aree e quindi vanno aumentati i desalinizzatori. Ci vorrà più energia? Certo e ciò rende necessario il nucleare.

Ritengo fattibile in Europa, con protagonismo della tecnologia italiana, attuare un programma eco-adattivo nell’arco di decenni attraverso investimenti di partenariato pubblico-privato la cui redditività non deriva dalla sola sicurezza territoriale, ma anche dalla modernizzazione dell’ambiente costruito.

Se si crede possibile una decarbonizzazione rapida e per questa credenza non si spingono innovazioni ecoadattive, allora la probabilità di catastrofi future e danno grave si alza. Paradossalmente, ecoconservatori ed econegazionisti avrebbero lo stesso effetto.