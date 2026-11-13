Greta Thunberg ci ha presi in giro: ora ride di chi manifesta per l’ambiente

Vi ricordate le marce per il clima? Ad agosto 2018 Greta Thunberg, quindicenne, si siede da sola davanti al Riksdag, il Parlamento di Stoccolma, con un cartello scritto a mano: «Skolstrejk för klimatet» (sciopero scolastico per il clima). Lo fa ogni giorno per tre settimane, fino alle elezioni svedesi, poi ogni venerdì: da lì nascono i Fridays for future.

Il fenomeno diventa globale in pochi mesi, talmente in fretta da far dubitare della sua spontaneità. D’altra parte, Greta non è figlia di nessuno: la madre è la cantante lirica Malena Ernman, il padre l’attore Svante Thunberg. E a far girare la prima foto della ragazzina col cartello è una startup svedese, We Don’t Have Time, che poco dopo userà il suo nome per raccogliere capitali.

A dicembre 2018 un’adolescente fino a pochi mesi prima sconosciuta parla alla Cop24 di Katowice («Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno»), a gennaio 2019 a Davos («La nostra casa è in fiamme. Voglio che andiate nel panico»). Nel 2019 milioni di studenti scioperano in oltre 180 Paesi, Time la nomina persona dell’anno, papa Francesco la riceve in piazza San Pietro e il Senato italiano le spalanca le porte.

La sinistra, in sollucchero, vede nelle marce per il clima il Sessantotto delle nuove generazioni. Gli scettici, a cui quell’ascesa improvvisa destava qualche sospetto, vengono bollati come negazionisti, reazionari, incapaci di comprendere l’animo nobile di chi dedica la vita a salvare il pianeta.

A distanza di pochi anni la verità è finalmente venuta a galla. Non solo perché da tempo la ragazzina svedese si è buttata su una battaglia al momento più «redditizia» in termini di attenzione mediatica, la tragica situazione della Striscia di Gaza.

Perché Greta Thunberg ha abbandonato la sua crociata sull’ambiente

Ma soprattutto perché ora è la stessa Greta a ridere delle marce per il clima che lei stessa ha lanciato.

Da ieri sui social circola un video tratto da un documentario del regista tedesco Hubertus Koch. Le riprese risalgono a quest’estate e la scena è girata nella saletta di un ristorante palestinese a Berlino. Koch le fa notare che proprio quel giorno in città c’è una manifestazione di Fridays for future, quasi una coincidenza simbolica. Lei risponde «Davvero?» e scoppia a ridere, in modo sguaiato. «Davvero? Lo fanno ancora?», ripete, e continua a sghignazzare di gusto. Le due attiviste al suo fianco ridono con lei. Alla fine fa un cenno con la mano, guarda la telecamera e ordina: «Taglia».

Parliamo di una che, ancora minorenne, è intervenuta nei più alti consessi del potere globale pontificando sulla salute del pianeta. Al vertice Onu sul clima del settembre 2019 pronunciò un discorso dal tono minaccioso: «Il mio messaggio è che vi terremo d’occhio. Tutto questo è sbagliato. Non dovrei essere qui. Dovrei essere a scuola, dall’altra parte dell’oceano».

Frasi che già allora avrebbero dovuto suscitare la stessa grassa risata che scappa alla giovane nel video incriminato. «Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote», continuava. «Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui sapete parlare sono i soldi e le favole di un’eterna crescita economica. Come osate!».

L’idea che i grandi della Terra si facessero rimproverare da una ragazzina svedese era piuttosto grottesca, e già allora il sospetto che dietro ci fossero interessi era difficile da trattenere. L’intellighenzia nostrana, però, aveva trovato la sua nuova eroina. «Non ascoltate me, ascoltate gli scienziati», disse davanti al Congresso degli Stati Uniti nel 2019. Un «lo dice la Scienza» degno del miglior Roberto Speranza.

La manipolazioni ideologiche della sinistra

Il manifesto del progressismo del XXI secolo, il cui obiettivo è nascondere le proprie scelte politiche sotto il cappello della neutralità scientifica. Peccato che la scienza, Greta, la maneggiasse con una certa disinvoltura. Nel 2018 aveva rilanciato sull’allora Twitter un articolo secondo cui un climatologo di Harvard, James Anderson, prevedeva la scomparsa dell’umanità se non avessimo abbandonato i combustibili fossili entro cinque anni. Lo scienziato ha poi definito quella versione delle sue parole «una completa invenzione».

Milioni di giovani manipolati in tutto il mondo. Adulti che li spingevano, commossi dal rinnovato impegno delle nuove generazioni. Politici che li usavano per i loro cinici interessi elettorali. Ecco la risposta della vostra eroina: una grassa e sonora risata. «Davvero? Lo fanno ancora?». Sottinteso: che scemi.

Viene da domandarsi, a questo punto, che cosa pensi davvero dei poveri gazawi. Tra qualche anno scopriremo che sghignazza anche sui palestinesi? La flotilla, gli arresti, le proteste: tutte passerelle mediatiche? Ma a pensarci bene il problema non è Greta. Lei potrebbe essere addirittura una vittima: del personaggio che le hanno cucito addosso, della regia di qualche adulto.

Il problema sono i «grandi» e il «sistema» che l’hanno lanciata, seguita e incensata. Che invece di vedere la problematicità di una ragazzina, per di più con la sindrome di Asperger, messa in prima linea in assurde campagne allarmistiche sul clima, l’hanno elevata a nuovo «Che Guevara» del progressismo mondiale (che ha sostituito la lotta di classe con la battaglia per il clima).

Tutto questo universo di adulti, banderuole pronte a girare al vento di ogni nuova moda, porta a un pensiero inevitabile: che la tanto invocata «estinzione di massa», forse, non sarebbe un male assoluto.