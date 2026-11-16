A Prato, uno scarto di lavorazione può partire da un’impresa tessile, diventare sulla carta «materia prima recuperata» e finire in un capannone preso in affitto da una società intestata a un prestanome. Quando il deposito è pieno, l’affitto smette di essere pagato e l’impresa sparisce. È uno dei percorsi ricostruiti dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sui rifiuti tessili, che ha approvato all’unanimità una relazione di 108 pagine sul ciclo degli abiti usati e degli scarti industriali.

Prato è il punto di partenza di molte delle tracce seguite dall’inchiesta. Il distretto è uno dei maggiori poli tessili europei; la relazione descrive però anche un «distretto parallelo», in cui alcune imprese, secondo le indagini citate, avrebbero abbattuto i costi ricorrendo a lavoro irregolare, evasione e smaltimento illecito degli scarti.

Il vantaggio economico, in questa ricostruzione, non si ferma alla produzione: prosegue quando il rifiuto viene abbandonato, camuffato da merce o inviato a destinazioni dove i controlli sono più deboli. Il documento riferisce di imprese che cambiano nome e titolare mentre attività, macchinari e manodopera restano negli stessi locali.

Secondo i dati riportati, più di un terzo delle imprese cinesi della provincia non supera tre anni di vita. La durata breve, da sola, non prova un illecito; gli investigatori la collegano, in specifici casi, a società «apri e chiudi» usate per sottrarsi a debiti e responsabilità. La relazione cita inoltre società cartiere e prestanome.

Sono contestazioni da riferire alle singole indagini: non autorizzano generalizzazioni sull’intera comunità cinese presente a Prato. Il percorso degli scarti non resta entro i confini provinciali. In un’indagine avviata a Milano nel 2018, gli investigatori ricostruirono la gestione abusiva di circa 365 tonnellate di rifiuti, compresi scarti tessili. Secondo la ricostruzione riportata dalla Commissione, i rifiuti provenivano da un’azienda pratese inesistente e venivano trasportati verso un capannone a Modena.

Un altro procedimento, descritto nella relazione come ancora in corso, riguarderebbe oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili abbandonati in 15 capannoni di nove province. Il rapporto parla di circa 12 milioni di euro tra risorse finanziarie e altri beni sequestrati e di un invio di circa 2.000 tonnellate verso la Turchia.

Venti persone risultavano indagate, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti e discarica abusiva. Sono numeri che rendono visibile la scala del fenomeno, ma non equivalgono a condanne: la relazione riporta ipotesi investigative e sequestri, mentre la responsabilità penale spetta ai tribunali stabilirla.

La chiave è spesso la classificazione del materiale. Un prodotto usato può essere venduto come merce se è effettivamente riutilizzabile; un rifiuto destinato al recupero è invece soggetto a obblighi di trattamento, tracciabilità e autorizzazione.

La relazione segnala casi in cui scarti di bassa qualità sarebbero stati dichiarati «usato» o «End of Waste», cioè materiale che ha cessato di essere rifiuto, senza il trattamento necessario. Cambiare la dicitura può ridurre controlli e costi. Se il carico arriva a destinazione e non è riutilizzabile, il costo dell’abbandono ricade sull’ambiente e sulle comunità locali.

Il problema non riguarda soltanto gli scarti industriali di Prato. Unirau, l’associazione di settore citata nel rapporto, segnala furti nei cassonetti, raccolte abusive porta a porta e ritiri di sacchi da parte di soggetti senza autorizzazione. Una parte degli indumenti può essere rivenduta come usato; quella inutilizzabile rischia invece di essere abbandonata o esportata senza i trattamenti previsti. Le raccolte non autorizzate sottraggono materiale ai canali tracciati e rendono più difficile sapere dove finiscono vestiti e scarti.

Un altro anello debole è l’etichetta. La Camera di commercio di Pistoia-Prato ha sottoposto a controllo formale 52 prodotti tessili tra il 2022 e il 2025; 22 sono stati analizzati in laboratorio e 11 non corrispondevano alla composizione dichiarata. Il 50% di non conformità riguarda quindi i prodotti analizzati, non l’intero mercato. Il rapporto precisa che si tratta di un campione limitato. Resta però una questione concreta: la composizione delle fibre determina come un capo può essere selezionato, riutilizzato o riciclato. Se l’etichetta non è attendibile, anche il trattamento a fine vita diventa più incerto.

La relazione collega la pressione sugli scarti alla diffusione della fast fashion: cicli rapidi, prezzi bassi e capi meno durevoli aumentano i volumi da raccogliere e trattare. Secondo le stime riportate da Confindustria Moda, ogni anno entrerebbero sul mercato circa 1,4 milioni di tonnellate tra tessili, calzature e pelletteria; per il solo abbigliamento, la stima di settore è di circa 700.000 tonnellate.

Non sono misurazioni dirette dei rifiuti prodotti, ma indicano la dimensione del flusso che la filiera deve gestire. Qui si apre una contraddizione: la raccolta differenziata dei tessili è obbligatoria dal 2022, ma il sistema fatica a trovare sbocchi per tutto il materiale raccolto.

Le associazioni ascoltate dalla Commissione descrivono una crisi del mercato dell’usato, la scarsità di impianti e costi di gestione stimati tra 32 e 43 centesimi al chilo. Quando il materiale perde valore e trattarlo costa, aumenta l’incentivo a sottrarlo alla filiera regolare.

La Commissione indica nella responsabilità estesa del produttore – che attribuisce ai produttori parte dei costi e dell’organizzazione del fine vita – una risposta strutturale ancora da completare nel settore tessile. «Il problema dei rifiuti tessili che sfuggono alla tracciabilità va affrontato senza ritardi. La Commissione d’inchiesta sui rifiuti ha delineato all’unanimità un quadro preoccupante, legato a un’economia parallela.

Non sottovalutare il fenomeno è il modo migliore per affrontarlo», afferma Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Per Prato, la sfida è seguire gli scarti oltre il cancello dell’azienda e oltre i confini del distretto. La relazione propone più controlli, personale specializzato, tracciabilità dei flussi e verifiche sulle imprese «apri e chiudi».

Ma un documento di trasporto non dimostra, da solo, che il carico sia stato selezionato, igienizzato o trattato, né che la destinazione finale sia attrezzata per gestirlo. Le indagini citate mostrano che procure e forze di polizia hanno ricostruito collegamenti tra Prato e depositi in altre regioni, fino a spedizioni all’estero.

Non quantificano, però, quanta parte dei flussi resti invisibile. La domanda che rimane aperta è proprio questa: quanta merce parte dal distretto senza lasciare una traccia verificabile, e chi ne paga il costo quando scompare dai registri?

«La criminalità ambientale cambia. L’industria della plastica è a rischio»

Claudia Salvestrini è direttore generale del Consorzio PolieCo (riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene).

Quali forme di illegalità nel ciclo dei rifiuti emergono dalla relazione del Centro Studi Ecoreati illustrata al Salone della Giustizia?

«La criminalità ambientale ha cambiato pelle. Non ci sono soltanto discariche abusive e smaltimenti clandestini. Oggi gli affari possono nascondersi dietro documenti apparentemente regolari, false classificazioni e trattamenti mai effettuati. Un carico di rifiuti può diventare sulla carta qualcosa di completamente diverso e attraversare confini senza che venga verificata la sua reale destinazione. Nel settore delle plastiche assistiamo da anni a queste criticità. Il problema è che l’illegalità non produce soltanto danni ambientali, ma altera il mercato, genera profitti indebiti e penalizza chi rispetta le regole. Il Centro Studi Ecoreati vuole contribuire a comprendere proprio questi meccanismi. Non basta dichiarare che un rifiuto è stato avviato al riciclo: bisogna dimostrare che cosa ne è stato realmente fatto».

In che modo la criminalità può trarre profitto dalla falsa classificazione o dalla falsa provenienza dei rifiuti?

«Il meccanismo è semplice e redditizio: far apparire recuperabile o già trattato un materiale che non lo è, evitando i costi della gestione corretta. E il fenomeno assume dimensioni ancora più preoccupanti nei traffici internazionali. PolieCo denuncia da anni le triangolazioni: container che partono dai porti italiani, transitano attraverso Paesi come la Grecia e raggiungono ad esempio la Turchia. Abbiamo documentato e denunciato situazioni in cui i rifiuti plastici finiscono in luoghi privi di trattamenti adeguati, con conseguenze devastanti per ambiente e salute. Esportare rifiuti non è di per sé illegale. Ma quando i documenti non raccontano la verità e il recupero dichiarato non avviene, qualcuno incassa mentre altri pagano il prezzo dell’inquinamento. Non possiamo chiamare economia circolare un sistema che esporta il problema anziché risolverlo».

Perché le frodi nella filiera dei rifiuti sono una minaccia per la concorrenza tra imprese regolari e irregolari?

«Perché chi opera illegalmente può permettersi prezzi impossibili per chi ricicla davvero. Le imprese italiane investono in impianti, tecnologie, controlli e personale, mentre chi aggira i trattamenti abbatte artificialmente i costi. È dumping ambientale, che rende meno competitivo persino il granulo rigenerato prodotto nel nostro Paese. A questo si aggiungono energia cara, concorrenza della plastica vergine e difficoltà di mercato. Stiamo rischiando di mettere in ginocchio un patrimonio industriale che dovrebbe essere strategico. E mentre chiediamo alle aziende di investire nell’economia circolare, continuiamo a tollerare condizioni che premiano le scorciatoie. La legalità non può diventare uno svantaggio competitivo. Altrimenti sopravvivrà chi aggira le regole e chi ricicla seriamente sarà costretto a chiudere».

Quali riscontri possono aiutare a individuare un possibile collegamento tra i flussi di rifiuti e le reti criminali?

«Bisogna seguire i rifiuti, ma soprattutto seguire il denaro. Verificare le classificazioni, controllare la reale capacità degli impianti di destinazione, ricostruire i passaggi tra società e intermediari. Le organizzazioni criminali possono inserirsi in filiere apparentemente lecite, sfruttando differenze normative e difficoltà nei controlli tra Paesi. Le rotte internazionali possono diventare un terreno favorevole a questi meccanismi. Ma una falsa dichiarazione non dimostra automaticamente un’infiltrazione mafiosa: sono indispensabili riscontri investigativi sui soggetti coinvolti e sui beneficiari economici. Per questo da anni chiediamo una sempre più stretta collaborazione tra autorità ambientali, Dogane, forze di polizia e magistratura. Il controllo non può esaurirsi alla partenza di un container: dobbiamo sapere dove arriva, che cosa accade al materiale e chi guadagna dall’operazione».

Mentre si denuncia la crisi del riciclo, viene semplificato l’impiego del Css (combustibile solido secondario) nei cementifici. Qual è la posizione di PolieCo in merito?

«Riteniamo che sia un paradosso. Mentre si parla di economia circolare, si allargano le maglie per bruciare rifiuti nei cementifici e si continua a rinviare la plastic tax. Così si penalizza il riciclo e si favoriscono gli interessi delle grandi lobby industriali. Non siamo contrari per principio al recupero energetico, che ha una sua collocazione nella gestione dei rifiuti. Ma nella gerarchia europea viene dopo il riciclo. Se rendiamo più conveniente bruciare materiali potenzialmente recuperabili, quale futuro immaginiamo per l’industria italiana del riciclo? Semplificare le norme per l’utilizzo del Css nei cementifici non è un vero traguardo ambientale e se tende a risolvere questioni emergenziali nell’immediato, non scioglie i nodi che perdurano nel settore italiano del riciclo e della produzione con rigenerato di qualità che pure ha al suo attivo punte di eccellenza».