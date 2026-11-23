La Lombardia è il motore economico del Paese, la regione con il maggior numero di imprese e abitanti e, proprio per questo, ha un fabbisogno energetico particolarmente elevato. Ma secondo il presidente Attilio Fontana, le scelte del governo rischiano di sottrarre risorse e competenze ai territori, proprio mentre le imprese hanno bisogno di investimenti e certezze. È il quadro tracciato dal governatore nell’intervista con il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, a conclusione dell’evento «La nuova sovranità».

Il punto di partenza è la lettera dell’assessore regionale all’Energia, Massimo Sertori, che ha contestato alcune misure contenute nella legge di bilancio, tra cui un prelievo straordinario che, secondo la Regione, sottrarrebbe risorse agli investimenti nel settore energetico.

Per Fontana, la questione va oltre il singolo provvedimento: «È la madre di tutte le domande». Il problema, spiega, è una serie di interventi che procederebbero nella direzione di una progressiva centralizzazione delle competenze e delle risorse. Una scelta che, a suo giudizio, rischia di penalizzare proprio le realtà territoriali che hanno dimostrato di saper gestire direttamente alcune partite strategiche.

Idroelettrico, la contestazione sulla centralizzazione

La Lombardia è la prima regione italiana per produzione idroelettrica. Fontana ricorda che una legge approvata alcuni anni fa aveva introdotto un modello che attribuiva alle Regioni la possibilità di intervenire direttamente, distribuire sul territorio le risorse e concordare nuovi investimenti. L’obiettivo era anche quello di aumentare del 10% la produzione idroelettrica.

«Mi sono chiesto: se questo andava bene, perché si è andati a stravolgere il quadro normativo?», osserva il governatore. Belpietro gli chiede che cosa sia cambiato rispetto all’anno scorso, quando veniva rivendicato il successo del sistema dei bandi regionali. Fontana sostiene che il meccanismo stava funzionando e che gli operatori coinvolti erano soddisfatti.

«Ancora una volta si stravolge una situazione che stava funzionando», afferma. E aggiunge: «Ho la sensazione che quando si fanno delle cose fatte bene e che non sono state pensate da Roma si vadano subito a modificare». Sulla possibilità che il governo riveda il prelievo previsto dalla manovra, il presidente lombardo si dice fiducioso, ma teme che i tempi siano ormai troppo stretti: «Spero» che ci ripensi, «ma credo che ormai non ci sia il tempo per modificare la finanziaria».

Data center, il rischio di frenare l’intelligenza artificiale

Un altro fronte è quello dei data center. La Lombardia ha approvato una legge regionale per disciplinarne la realizzazione e la collocazione, introducendo anche limitazioni e condizioni più stringenti. Tra queste, l’esclusione della possibilità di costruire i centri su terreni agricoli.

Fontana definisce queste infrastrutture «il nucleare degli anni Duemila»: sono infatti un passaggio essenziale per lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il governatore riferisce di avere appreso che il governo potrebbe intervenire sulla normativa regionale, ribaltandone l’impostazione.

«Se facciamo come con il nucleare rischiamo di rimanere esclusi dal mondo, senza tra l’altro avere delle alternative», avverte. In Lombardia, riferisce, ci sono tre progetti: uno è in fase di realizzazione e altri due sono già stati approvati. Fontana segnala anche l’esistenza di comitati contrari alla legge regionale, nonostante la disciplina introdotta sia già restrittiva sulla localizzazione degli impianti.

Zes, la concorrenza con la Svizzera

Il presidente lombardo affronta poi il tema delle Zone economiche speciali. La Regione ha chiesto di poter disporre di maggiore autonomia sulle Zes, soprattutto per le aree di confine, dove le imprese si confrontano con la concorrenza della Svizzera.

«Assistiamo a una concorrenza sleale», sostiene Fontana, che individua due ambiti particolarmente esposti: la manodopera e le aziende. La richiesta di autonomia, in questa prospettiva, viene presentata come uno strumento per rispondere alle condizioni competitive dei territori confinanti.

Fondi di coesione, «quando i soldi vanno a Roma qualcosa si perde»

Le critiche alla centralizzazione riguardano anche i fondi di coesione. Fontana rivendica la possibilità per le Regioni di utilizzare queste risorse per programmare il proprio sviluppo economico e formativo. La Lombardia, spiega, le impiega anche per realizzare centri di formazione autonomi.

«Quando i soldi vanno a Roma, poi qualcosa si perde», osserva, prima di chiarire che la preoccupazione riguarda soprattutto la gestione delle risorse e la definizione delle priorità. «Tutte le politiche industriali ci vengono sottratte», denuncia, definendo questa prospettiva «deleteria» per la Regione.

Il governatore allarga poi il ragionamento all’Unione europea: a suo giudizio, anziché procedere verso una maggiore sussidiarietà, si sta andando nella direzione opposta, quella della centralizzazione. Fontana afferma che la Lombardia sta combattendo questa impostazione e che, se a livello parlamentare europeo trova condivisione, la situazione cambia in Commissione e in Consiglio Ue, dove siedono i governi.

Autonomia e sanità, il timore di un ritorno a Roma

Nella parte finale dell’intervista si parla di autonomia differenziata e sanità. Fontana sostiene che il percorso previsto dalla Costituzione sta andando avanti, ma manifesta preoccupazione per alcune scelte a livello generale, a partire dalla legge delega sulla sanità.

Alla domanda di Belpietro se si stia tornando verso un Servizio sanitario nazionale gestito direttamente da Roma, il presidente risponde: «Spero di no». Poi aggiunge: «Una persona come me maliziosa ha già avvertito più di un segnale».

Sul possibile trasferimento allo Stato di alcuni ospedali, Fontana non indica un numero: «Non lo so». Richiama però il testo della legge delega, che fa riferimento ai «principali» ospedali. Un passaggio che alimenta i dubbi del governatore sulla direzione che potrebbe prendere il rapporto tra Stato e Regioni nella gestione della sanità.