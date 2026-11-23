Il nucleare è uno dei grandi temi del dibattito sull’energia. E all’evento de La Verità «La nuova sovranità» è stato intervistato dal direttore Maurizio Belpietro l’amministratore delegato Luca Mastrantonio di Nuclitalia, società costituita da Leonardo, Enel e Ansaldo energia per coordinare la ricerca, l’analisi tecnico-economica e lo sviluppo industriale proprio del nuovo nucleare in Italia.

Una joint venture, questa, che riunisce le esperienze delle singole aziende, sia nel settore – in particolare per quanto riguarda Ansaldo Energia – , sia per elementi ad esso collegati e di rilevanza attuale, come la cybersicurezza.

Politica, burocrazia e tempi tecnici: cosa considerare quando si parla di nucleare

Secondo Mastrantonio, ci sono due parametri da considerare: i tempi tecnici e il sistema Paese. Per quanto riguarda i primi, nulla potrebbe stupire dato che in passato abbiamo già dimostrato di poter realizzare centrali rapidamente. Potenziali problemi, dunque, possono emergere dal lato burocratico. «Se facciamo una fase di preparazione e programmazione seria, studi verticali e scelte ragionate, questo già di per sé è accelerazione», ha affermato.

L’ad di Nuclitalia ha anche aggiunto che «servirà stabilità politico-industriale di lungo corso, ci vuole una visione di lungo termine, ci vuole un patto trasversale per progetti del genere. Il nucleare non è mai la fuga isolata, non è avventurismo tecnologico».

È necessario, però, che i decreti vengano rilasciati il prima possibile, in modo da dare agli attori attivi nel settore una cornice dove potranno agire con chiarezza e dare loro presidi legislativi, che permetteranno di avere sicurezza, flessibilità e supporto. Difficile, però, secondo Mastrantonio, che essi vengano approvati prima di maggio.

Tutte le caratteristiche dei reattori di ultima generazione

Per quanto riguarda la parte tecnologica, l’ad di Nuclitalia ha sottolineato gli elementi positivi dei reattori di nuova generazione, piccoli, modulabili e producibili in serie, il che andrebbe ad abbattere tempistiche e costi, due problemi delle centrali nucleari tradizionali.

«I livelli di sicurezza sono molto alti, superiori anche a Fukushima», ha rassicurato Mastrantonio. «E in quanto più piccoli, sono in grado di gestire anche eventi sismici», ha aggiunto, affermando anche che l’utilizzo dell’acqua da parte delle centrali non porterebbe ad un aumento delle bollette per i cittadini, dato che essa verrebbe prelevata e restituita.

Un’industria su cui puntare

Secondo l’ad di Nuclitalia, nel medio e lungo termine l’adozione del nucleare permetterà di abbattere i costi dell’energia, dopo una fase di stabilizzazione dei prezzi. Ha anche ricordato che l’industria italiana è la seconda in Europa in questo settore, superata solo da quella francese, e puntare su di essa genererebbe decine di miliardi di euro.