«L’Unione europea ci ha chiesto sacrifici enormi e li abbiamo fatti. Ora siamo sotto attacco». È il messaggio lanciato da Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine della manifestazione degli agricoltori arrivati da tutta Europa e scesi in piazza a Bruxelles.

Giansanti ha parlato con i giornalisti nella capitale belga, dove la mobilitazione del mondo agricolo si svolge in concomitanza con il Consiglio europeo straordinario dedicato al prossimo quadro finanziario dell’Unione.