Prima di diventare l’uomo destinato a guidare la Banca centrale europea, Pablo Hernández de Cos aveva collezionato anche una bocciatura. Si era presentato al concorso per diventare Tecnico commerciale ed economista dello Stato spagnolo, ma non lo aveva superato al primo tentativo.

Cambiò strada, riuscì a entrare nella Banca di Spagna e da lì cominciò una carriera che oggi lo porta sulla poltrona più importante della politica monetaria europea. Una rivincita niente male per il cinquantacinquenne spagnolo (nato il 20 gennaio 1971) scelto dai capi di Stato e di governo dell’Unione per succedere a Christine Lagarde dal prossimo febbraio. Sposato dal 1998 con Berta, conosciuta all’università, ha due figlie ed è un tifoso dell’Atlético Madrid.

Il suo curriculum professionale è invece quello di un tecnocrate di lungo corso: laureato in Economia e Giurisprudenza, dottorato alla Complutense di Madrid, una carriera iniziata nel 1997 alla Banca di Spagna, un passaggio alla Bce e poi la nomina (effettuata dal popolare Mariano Rajoy) a governatore della banca centrale spagnola nel 2018, incarico mantenuto fino al 2024.

Dal luglio 2025 dirige la Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, l’istituzione che riunisce le banche centrali di tutto il mondo. Non è dunque un politico prestato alla finanza, ma un uomo cresciuto dentro le istituzioni monetarie.

Eppure la sua biografia nasconde un’adolescenza decisamente meno compassata dell’immagine che oggi offre nei consessi internazionali. A 16 anni partecipava alle manifestazioni studentesche di Madrid contro la Selectividad, l’esame di accesso all’università, e il servizio militare obbligatorio.

Il motivo dietro alla scelta di De Cos per la Bce

Era il gennaio 1987 e la capitale spagnola era attraversata dalle proteste. Secondo i media iberici, aveva anche flirtato con l’anarchismo. Suo padre, Inocencio Hernández Amores, era stato invece segretario personale di Adolfo Suárez, il premier democristiano protagonista della transizione democratica spagnola dopo il franchismo.

Insomma, mezzo di sinistra e mezzo di destra, l’ideale per il mestiere che dovrà esercitare a Francoforte. De Cos, insomma, più che un candidato forte, sembra il perfetto frutto della mediazione in una partita che, in realtà, riguardava molto più della sola presidenza della Bce.

Dietro la scelta dello spagnolo c’è infatti un accordo complessivo sulle poltrone che contano. La Germania porta a casa il ruolo di capo economista, affidato a Markus Brunnermeier, professore a Princeton. Una casella strategica, perché il capo economista prepara le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi e sulla strategia monetaria.

Alla Francia va invece la responsabilità delle operazioni di mercato, con Laurence Boone, già capo economista dell’Ocse, consigliera economica del socialista François Hollande e sottosegretaria agli Affari europei. Oggi lavora per il Banco Santander in Francia.

La soluzione De Cos ha anche evitato che il vertice della banca centrale si sbilanciasse ulteriormente verso il Nord Europa. L’alternativa era l’olandese Klaas Knot: una sua eventuale elezione, accompagnata dalla nomina di un tedesco a capo economista, avrebbe concentrato un peso significativo nelle mani dei Paesi settentrionali, tradizionalmente più rigoristi in materia monetaria. La Spagna ha così ottenuto la presidenza, Berlino il controllo di una funzione cruciale per la strategia economica e Parigi le operazioni di mercato.

Lo scacchiere geopolitico dell’Italia

L’Italia, dal canto suo, aveva già sistemato una pedina importante. Nei mesi scorsi Roma ha ottenuto la presidenza dell’Esma, l’autorità europea che vigila sui mercati finanziari e sulle borse, affidata all’ex commissario Consob Carlo Comporti, il cui mandato è iniziato a novembre. Un incarico destinato a diventare sempre più rilevante con l’estensione della supervisione comune alle attività transfrontaliere sui mercati dei capitali. Giorgia Meloni aveva comunque ricevuto De Cos a Palazzo Chigi il 18 novembre. Come dire: il governo non è rimasto spettatore.

Si parla tanto di indipendenza della Bce, ma alla fine comanda la politica. Come dimostrano le mosse di Christine Lagarde. Il suo mandato sarebbe scaduto naturalmente il 31 ottobre 2027, ma la presidente ha annunciato che lascerà il 7 febbraio, quasi nove mesi prima. La tempistica consente ai governi di chiudere la successione prima delle presidenziali francesi di primavera 2027.

Parigi potrebbe cambiare volto politico e gli equilibri europei potrebbero essere rimessi in discussione. E così le poltrone vengono assegnate prima che i francesi vadano alle urne. È vero che i cittadini non votano per il presidente della Bce, ma ne pagano le decisioni attraverso mutui e finanziamenti…

Cosa aspettarsi da De Cos alla Bce

C’è dunque da chiedersi: che presidente sarà De Cos? L’inflazione nell’Eurozona è risalita al 4%, il doppio dell’obiettivo del 2%, e la Bce ha già rialzato i tassi due volte nel corso dell’anno. Il mercato guarda ad altri interventi restrittivi. Il nuovo presidente, considerato una colomba, penserà anche alla crescita o resterà fermo alle teorie economiche belle sui libri ma fuori dalla realtà? E non ripeterà gli errori della Lagarde?

La presidente uscente, fino a maggio 2022, aveva definito transitorie le pressioni inflazionistiche, anche se il gas e i prezzi energetici erano già in forte rialzo. E resta nella memoria quella frase del marzo 2020, quando disse che la Bce non era lì per «chiudere gli spread», provocando una tempesta sui mercati. Speriamo che De Cos sappia di qualcos…