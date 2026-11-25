«In quei momenti non esistono scelte razionali. In quei momenti pensi solo a salvarti la vita. E non hai che due possibilità: o scappi o attacchi». Prima di discutere di legittima difesa, bisognerebbe che tutti ascoltassero ciò che racconta Jonathan Rivolta: nello scorso gennaio il giovane, 33 anni, è stato aggredito nella sua casa di Lonate Pozzolo (Varese) da tre ladri sinti e ne ha ucciso uno con una coltellata.

«Ho preso il pugnale che uso per il trekking, volevo fargli paura. Quando sono arrivato in corridoio me lo sono trovato addosso». Hai potuto scegliere che cosa fare?, gli ho chiesto. E lui: «No. Ho scoperto che in quei momenti non ci si può permettere di usare la logica razionale».

Ecco: il nocciolo della questione è tutto qui. In quei momenti, quando cioè si viene aggrediti nella propria casa, nel proprio negozio, tra i propri affetti, quando si vedono i cari minacciati da criminali e delinquenti, non ci si può permettere di usare la logica razionale. Subentra l’istinto. Il desiderio di sopravvivere. Di salvarsi. Per questo tutti dovrebbero sentire quello che racconta Jonathan Rivolta.

Anche i giudici, che troppe volte analizzano i casi di legittima difesa con la freddezza tipica di chi si trova con il sedere al caldo, in una stanza ben protetta, con la possibilità di analizzare e vivisezionare ogni dettaglio, ogni particolare, ogni sfumatura. Senza considerare che chi si trova lì, nel marasma della paura, non può fare altrettanto. Perché in quei momenti «non esistono scelte razionali».

La sentenza di Roggero

Ho letto con un certo sgomento, per esempio, le 34 pagine di motivazioni della sentenza con cui i giudici di Cassazione hanno condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere Mario Roggero, 72 anni, una vita tutta spesa per il lavoro e la famiglia.

Ci sono alcune perle che mi hanno colpito. Per esempio diventa elemento di accusa contro il gioielliere perfino il fatto che abbia chiamato i carabinieri (dunque, per i giudici, «aveva coscienza dell’accaduto» e «piena aderenza alla realtà») e il fatto che dopo il violento furto del 2015 fosse tornato a lavorare (dunque, per i giudici, «non era turbato»: meglio se andava a rubare?).

Tutta la sentenza della Cassazione, in pratica, ruota attorno ad un principio chiave per la legittima difesa, almeno finché resta in vigore questa legge: l’attualità del pericolo. Mario Roggero, infatti, è in cella sostanzialmente per questo fatto, perché quando lui ha sparato, per i magistrati, non c’era più l’attualità del pericolo. Jonathan, al contrario, è libero perché per i magistrati c’era l’attualità del pericolo. Ma chi stabilisce l’attualità del pericolo? Chi stabilisce quando il pericolo inizia e quando finisce?

Quel giorno di gennaio, nella villetta dei suoi genitori, il giovane di Lonate Pozzolo non si è reso conto dell’inizio del pericolo. Il pericolo se l’è trovato addosso all’improvviso sotto forma di criminale sinti. Poi i tre ladri, compreso quello da lui colpito, sono scappati (lasceranno il corpo del ladro morto davanti all’ospedale).

Le dinamiche di Jonathan Rivolta

Jonathan è rimasto a terra, nella villetta, coperto dal sangue delle sue ferite e di quelle del bandito. «Stavo per svenire, non ero lucido», mi ha raccontato. «Ma ho fatto di tutto per rimanere sveglio perché temevo che rientrassero». Quindi non si è reso conto dell’inizio del pericolo. E nemmeno della fine.

E allora è evidente che, per chi è vittima di un’aggressione, confuso e traumatizzato, i confini del pericolo sono diversi da quelli fissati da un giudice seduto al caldo del suo ufficio. Chi esclude, per esempio, che un criminale che sta fuggendo possa tornare sui suoi passi? Certo: se guardi il tutto a storia finita le conclusioni sono facili. Ma se sei lì, a terra, choccato e con il sangue ancora addosso?

Ecco perché il concetto del «pericolo attuale» va tolto dalla legge sulla legittima difesa, come previsto da quella che per ora è una provocazione mediatica, la norma «Cruciani-Giordano», ma che speriamo diventi presto una proposta reale. Il pericolo è sempre attuale se qualcuno entra con l’intenzione di far male nella mia casa o nel mio negozio. Sempre.

Il diverso trattamento a Roggero e Jonathan Rivolta

E io ho diritto di difendermi in ogni modo, anche esagerando come ha fatto Roggero, perché «in quei momenti non esistono scelte razionali, in quei momenti pensi solo a salvarti la vita», come dice Jonathan. Il cui caso è fondamentale anche per un altro elemento importante: lui infatti non è mai stato indagato. Un magistrato intelligente ha aperto sì l’inchiesta, ma solo sui ladri. Non su Jonathan. Lui non ha mai avuto nemmeno un avviso di garanzia, è sempre stato considerato soltanto parte lesa. Come dovrebbe essere sempre.

Quante volte in questi mesi di dibattito sulla legittima difesa ci siamo sentiti ripetere che «bisogna per forza indagare chi colpisce un ladro»? Il caso di Jonathan dimostra che non è vero. Che raccontano balle. Bisogna indagare i ladri, non chi si difende. Bisogna indagare chi, andando a rubare, sceglie di compiere un crimine, non chi cerca di salvare sé stesso, la sua vita e la sua famiglia.

Dunque: se un delinquente viene ucciso durante una rapina, l’inchiesta va aperta certo, ma solo su chi ha fatto la rapina. Non su chi ne è rimasto vittima. E deve succedere non perché c’è un magistrato illuminato, come nel caso di Jonathan, ma perché c’è una legge che dice che dev’essere sempre così. Cosa aspettiamo a portarla in Parlamento?