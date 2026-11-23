A vederli insieme i tre potenti della Terra non ti senti affatto rassicurato. Non pensi che il loro incontro a Shenzhen sia una buona notizia per l’umanità e per la pace; pensi piuttosto che il loro incontro segni una spartizione del mondo, come già accadde nel 1945 e poi altre volte, o quantomeno un accordo di coabitazione sopra le teste del restante pianeta, con reciproci via libera; nessuno dei tre è particolarmente interessato al futuro dell’umanità e al bene universale. A loro interessa il futuro e il primato dei loro rispettivi Paesi, e personale.

I Tre Grandi sono due autocrati e un egocrate e una delle poche cose che li accomuna è il disprezzo per l’Europa. Non è una bella prospettiva per noi europei, anche per quelli tra noi che detestano l’Unione europea, ma non certo l’Europa come civiltà e come la propria patria più grande.

Vedeteli a uno a uno i tre Potenti. Quello che dovrebbe essere il più affine a noi, il più vicino perché nostro alleato storico, è il più inaffidabile dei tre. Quello che si è infognato in Ucraina è un cinico di lungo corso che viene dal mondo dei servizi segreti del regime sovietico. E quello che appare oggi come il più assennato, il più prudente, è il più pericoloso per il nostro futuro, il più invasivo, e guida un regime a partito unico, il Partito comunista cinese.

Tre mondi e tre leader: chi è il vero pericolo per l’Europa

Paradossalmente chi è meno lontano dall’Europa in senso geo-politico e culturale è colui che viene considerato dall’Europa il suo nemico numero uno, Vladimir Putin. Ma la sua visione è meno lontana dalla civiltà europea di quanto lo sia anche l’americano, oriundo tedesco, Donald Trump, col suo tecno-suprematismo capitalista e la sua euforia per la Superintelligenza.

La Cina, da tempo, è l’altro mondo più estraneo al nostro: da quasi 80 anni si parla da noi del pericolo giallo, che è poi anche pericolo rosso, in segno di campanello d’allarme e di bandiera rossa del comunismo. Se dovessimo figurare una società umana che più somiglia a una società robotizzata, pensiamo ai cinesi e alla Cina, al suo regime di sorveglianza, al suo collettivismo funzionale e poco umano.

La Russia, perlomeno, ha lasciato alle spalle l’Urss, non è più stalinista-leninista mentre la Cina venera ancora Mao e il suo grande balzo. A Mosca la tradizione russa spazzata via dalla rivoluzione bolscevica è tornata in auge, mentre non mi pare che il Celeste Impero del Catai, la Cina di un tempo, sia tornata in voga a Pechino; il modello prevalente è un mix di Mao-capitalismo e di tecno-collettivismo.

In Trump la democrazia liberale conta meno della tecnica e del mercato; la libertà e la coscienza vengono dopo la corsa tecnologica e gli affari, il primato e la volontà di potenza. Il russo e l’americano sono due leader azzoppati, uno dall’irrisolta questione Ucraina e dai costi umani e tecnici della guerra, l’altro dalla sconfitta interna alle ultime elezioni di medio termine e dalle insensate scelte internazionali.

Il trio che rappresenta la dominazione mondiale: chi rimane fuori

Tutti e tre insieme non sono per noi una promessa di pace ma un avvertimento. Sono la rappresentazione della dominazione mondiale.

I tre padroni del mondo, o forse i due padroni e mezzo, considerando che la Russia non è più la superpotenza Urss di un tempo, non rappresentano la gran parte dell’umanità: non c’è il Paese più popoloso del mondo, l’India, interessante pure dal punto di vista tecnologico; non c’è il continente più in crescita e più bisognoso del pianeta, l’Africa, non c’è il mondo brulicante dell’America latina, il Centrosud del continente, e non ci sono importanti potenze regionali come il Giappone, la Corea del Nord e l’Iran; manca il mondo islamico che è grande e a volte ci appare il più minaccioso, e non si riconosce in nessuno dei tre potenti anche se alcuni suoi spezzoni sono nell’orbita di qualcuno di loro.

E infine manca l’Europa, considerata una specie di rsa del pianeta, clinica di vecchi e moribondi, con poca natalità e scarsa potenza (l’Italia è una virgola irrilevante, che peraltro ritiene che il principale pericolo attuale sia l’antisemitismo, ossia la critica a Israele; e sforna un’ennesima legge oltre quelle ordinarie e speciali che già lo puniscono severamente).

Sul piano tecnologico, le punte più avanzate dell’IA e dei suoi dintorni sono gli Stati Uniti e la Cina; da un loro losco intreccio di laboratorio prese piede nel mondo la pandemia del Covid. Inquietante è la Corea del Nord nelle mani di Kim, anche perché dispone di notevoli risorse tecnologiche e di un grappolo impressionante di bombe atomiche (altro che l’Iran). In quella tripartizione planetaria resta fuori anche uno Stato piccolo ma assai sovrano, potente, come Israele, con un formidabile apparato militare, una vocazione alla guerra permanente e grandi sostegni nella cupola mondiale d’Occidente.

L’Europa potrebbe puntare a farsi capofila dei Paesi non allineati

Intendiamoci, il mondo ha sempre vissuto sull’orlo di un’instabilità, sotto la minaccia di possibili conflitti terribili, o sotto il tallone di padroni senza scrupoli. Stavolta l’inquietudine è accresciuta dall’espansione rapida e in gran parte incontrollabile del potere tecnologico, che può sconvolgere il mondo e procedere con automatismo e autonomia.

Insomma, di chi fidarci in questa situazione, o perlomeno su cosa fare affidamento? Navigare a vista, rimbalzare fra i tre potenti e le altre potenze, cercare sponde tra gli esclusi del summit planetario, giocare diplomaticamente e giostrare tra bilanciamenti alternati.

Però l’Europa, se avesse una volontà e una visione geopolitica alle sue spalle, potrebbe diventare capofila dei nuovi non allineati del pianeta, quei mondi al di fuori della Trilaterale americana-russa-cinese. Potrebbe trovare il suo ruolo di ago della bilancia, di zona franca del pianeta, spazio intermedio, saggio e negoziale tra le superpotenze e i continenti più popolosi.

L’Europa, incluso l’ex grande impero britannico, sono ormai fuori dai vertici del pianeta, entrano in più allargati consessi di medie potenze o Paesi più industrializzati. Eppure la modernità, la tecnologia, come la libertà, la democrazia, i diritti umani, sono nati qui, in Europa; qui ci sono gli anticorpi più potenti per arginare gli abusi, lo strapotere, la crescita vertiginosa della tecnologia. Il nostro antidoto è in quella mescolanza tra realismo giuridico e politico romano, saggezza e misura greca e amore universale cristiano. Nel nostro dna storico e culturale ci sarebbero gli argini per sventare i rischi in corso.

Nel Vecchio Continente che ha perso il senso della realtà

Mentre l’Europa continua a credere che il suo nemico e potenziale invasore sia il russo, dimentica che oggi l’uso inquietante della tecnologia è in balia di due potenze e della loro competizione: il suprematismo dei magnati nell’orbita americana e il tecno-maoismo del regime cinese con la potenza espansiva più forte che ci sia al mondo, non solo a livello commerciale.

Oggi c’è bisogno di un bagno planetario di realismo e misura, anche per fronteggiare insieme il rischio che la tecnologia proceda fuori controllo. Ma da chi dovrebbe partire l’appello, visto che l’Europa ha perso il senso della realtà? I tavoli di solito hanno quattro gambe, mentre il recente vertice di Shenzhen ne aveva solo tre, come i tavolini delle sedute spiritiche. Non resta che confidare nel quarto convitato, quello che non c’è, o perlomeno non appare.