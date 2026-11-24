Nel novembre del 2015 gli incaricati del servizio norvegese per la tutela dei minori, il Barnevernet, si presentarono a casa dei coniugi Marius e Ruth Bodnariu, lui di origini romene, lei norvegese, entrambi cristiani pentecostali di profonda fede. Portarono via i loro due figli di cinque e due anni. Altre due figlie, di otto e 10 anni, erano già state prelevate a scuola.

Quel giorno Ruth riuscì chissà come a tenere con sé il bambino più piccolo, un neonato di appena tre mesi ancora allattato al seno. Fu prelevato anche lui qualche tempo dopo, e restituito alla madre dopo cinque mesi di separazione. Gli altri figli rientrarono a casa diverso tempo dopo.

I Bodnariu furono accusati di avere percosso i loro figli, furono descritti come genitori tradizionalisti e violenti, obnubilati dalla fede religiosa e per questo sostenitori di una educazione retrograda e brutale. Loro ammisero di avere qualche volta dato uno sculaccione ai figli, ma niente di più, e sostennero di essere perseguitati per motivi religiosi.

La vicenda fece scalpore al tempo, suscitando l’intervento del mondo cristiano evangelico che organizzò manifestazioni a livello internazionale, ma qui da noi la storia dei Bodnariu è sostanzialmente sconosciuta. Se ne parliamo è perché ha ispirato uno dei film più potenti e rilevanti degli ultimi anni, un lungometraggio che chiunque dovrebbe vedere.

Il documentario sulla «famiglia nel bosco norvegese»

Si intitola Fjord ed è un piccolo miracolo. Lo ha girato il romeno Cristian Mungiu, che è riuscito in una duplice e clamorosa impresa. Intanto è riuscito a ottenere finanziamenti dall’Unione europea, il che è abbastanza sorprendente visto il contenuto della sua opera. Ma soprattutto ha vinto la Palma d’Oro a Cannes, il che è ancora più incredibile se si considera che il film è quanto di più distante dal pensiero prevalente nel mondo della cultura e dello spettacolo.

Fjord rielabora e dilata la storia dei Bodnariu trasformandola nell’emblema della ferocia ideologica del progressismo contemporaneo. I protagonisti sono Mihai e Lisbet: evangelici praticanti e molto coinvolti, cinque figli, lui romeno e lei norvegese.

Si trasferiscono in un paesino della Norvegia, sulla riva del mare. Uno scenario strepitoso, in cui la maestosità della natura sembra intrecciarsi alla perfezione con l’ospitalità e la gentilezza della popolazione locale, intrisa di nordica incisività progressista. Peccato che in breve tempo le cose prendano una piega molto diversa.

Per via di alcuni lividi comparsi sulla schiena di una delle loro figlie, finiscono nel mirino dei servizi sociali. Si scoprirà poi che una insegnante aveva già inviato una segnalazione dopo che una bambina in classe aveva espresso una opinione considerata troppo conservatrice sulle questioni di genere. Del resto fin dai primi momenti era stato evidente che gli inclusivi norvegesi non avessero molta voglia di includere quei cristiani tradizionalisti.

Quello che accade dopo le segnalazioni non è più finzione cinematografica, ma cronaca pura. Mihai e Lisbet finiscono in un tritacarne giudiziario. Ogni parola che dicono è usata contro di loro. Non è il sistema di tutela dei minori a dover provare la loro colpevolezza, al contrario sono loro a dover dimostrare di non aver commesso le bestialità di cui vengono accusati.

Il paragone con la famiglia nel bosco italiana

È impossibile a questo punto non correre con il pensiero al caso della famiglia nel bosco. La cui vicenda, per altro, è persino più allucinante di quella raccontata nel film e di quella che nella realtà hanno vissuto i Bodnariu. I Trevallion non sono accusati di aver picchiato i figli, anzi è noto a chiunque quanto fossero dolci, delicati e amorevoli. Eppure anche per loro si è aperto un sentiero di sofferenza e demonizzazione.

Nella pellicola di Mungiu questa strada è descritta nel dettaglio, con singolare profondità e con grande consapevolezza dei meccanismi reali con cui funzionano i servizi sociali non solo in Italia. L’unica possibilità, per la famiglia di Fjord, è quella che anche i Trevallion hanno avuto: sottomettersi. Accettare la rieducazione, ammettere di essere in qualche modo colpevoli della propria diversità.

Nel film viene contestato ai genitori cristiani di spingere i figli a pregare tutti i giorni, gli insegnanti si scandalizzano perché ai bambini non è concesso avere uno smartphone e andare su Internet. Non è molto diverso da ciò che è accaduto ai Trevallion: per dimostrare che nella casa protetta in cui sono stati collocati si trovano bene, le curatrici hanno scritto che i piccoli sono contenti di guardare la televisione e mangiare dolci. Segno che al totalitarismo morbido e liberale non ci si può opporre in alcun modo.

La dittatura del politicamente corretto

A ben vedere, questa consapevolezza si può estendere ben oltre i vari casi che riguardano la tutela dei minori. La deriva autoritaria di una visione del mondo che si vuole illuminata e tollerante riguarda tutte le questioni centrali del nostro tempo, riguarda l’incapacità contemporanea di accettare l’altro. In un mondo diviso in sette, tutto diviene lotta mortale fra il bene e il male. In cui chi non si attiene alle regole stabilite dal politicamente corretto viene demonizzato e discriminato.

«Volevo raccontare cosa succede nella nostra società attraverso il confronto tra una visione conservatrice e una liberale», ha detto il regista Mungiu. «Spero che il pubblico comprenda che il film non parla di un conflitto tra Romania e Norvegia, ma di ciò che accade oggi quando le posizioni si radicalizzano e il tessuto sociale si polarizza, rendendo difficile la coesistenza. Se tutti continuiamo a credere di essere i soli a detenere la verità, non andiamo da nessuna parte. Fjord rappresenta un invito al confronto. Spetta allo spettatore trovare le proprie risposte e capire come essere più inclusivi e rispettosi dei punti di vista altrui».

Mungiu non prende parte e giustamente invita al confronto, al superamento delle reciproche intolleranze. Ma guardando il suo film non è difficile comprendere da quale versante arrivi l’intolleranza più pericolosa e pressante: una evidenza che la cronaca conferma quasi ogni giorno.