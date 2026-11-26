La partita per la successione di Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea sembra essersi chiusa: sarà lo spagnolo Pablo Hernández de Cos a prendere il timone dell’Eurotower. Dopo settimane di trattative e un braccio di ferro con l’Olanda, i Paesi dell’Eurozona hanno trovato un’intesa sul nome dell’ex governatore della Banca di Spagna, oggi direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali. Una scelta che, se formalizzata, porterà per la prima volta uno spagnolo alla presidenza della Bce.

L’intesa tra i Paesi dell’Eurozona

La strada per arrivare all’accordo non è stata però priva di ostacoli. Fino all’ultimo, infatti, i Paesi Bassi hanno sostenuto la candidatura di Klaas Knot, ex governatore della banca centrale olandese, che non aveva intenzione di ritirarsi dalla corsa senza ottenere qualcosa in cambio. A sbloccare la situazione è stato il sostegno di Rob Jetten al candidato spagnolo, dopo che l’intesa tra Francia e Germania aveva già ridisegnato gli equilibri all’interno dei vertici della banca centrale. Parigi e Berlino hanno infatti concordato una spartizione delle altre due poltrone in scadenza: al tedesco Markus Brunnermeier andrà il ruolo di capo economista, mentre la francese Laurence Boone dovrebbe occuparsi delle operazioni di mercato. Un pacchetto che ha consentito di compattare il sostegno attorno a De Cos e lasciare Knot fuori dalla partita.

L’iter della nomina e l’ingresso nel 2027

La nomina non è ancora formalmente conclusa. Il passaggio politico è stato superato, ma restano le procedure istituzionali: il candidato dovrà essere sottoposto alle consultazioni con il Parlamento europeo e con il Consiglio direttivo della Bce, prima della decisione definitiva del Consiglio europeo, attesa per il 17 dicembre. L’ingresso di De Cos è previsto per il 7 febbraio 2027, quando Lagarde lascerà l’incarico.

Cinquantacinque anni, laureato in Giurisprudenza ed Economia, De Cos ha guidato la Banca di Spagna dal 2018 al 2024, attraversando la crisi pandemica e la fase di rialzo dell’inflazione. È considerato un profilo pragmatico e moderato, con una posizione sui tassi leggermente più accomodante rispetto a quella di Knot. Ma il cambio al vertice non significa necessariamente una svolta nella politica monetaria: le decisioni continueranno a essere prese collegialmente dal Consiglio direttivo.

Sánchez: «Spagna alla guida dell’Europa come mai prima»

La scelta è stata accolta con entusiasmo dal premier spagnolo Pedro Sánchez, che su X ha parlato di una «Spagna che guida l’Europa come non aveva mai fatto prima». Il capo del governo ha sottolineato il peso crescente di Madrid nelle istituzioni comunitarie, ricordando che, oltre a De Cos alla guida della Bce, ci sono Teresa Ribera alla prima vicepresidenza della Commissione europea e Nadia Calviño alla presidenza della Banca europea per gli investimenti. «Uno spagnolo alla guida della Bce. Una spagnola alla prima vicepresidenza della Commissione europea. Una spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti», ha scritto Sánchez, rivendicando il ruolo conquistato dal Paese nei principali organismi economici europei.

Le sfide per il nuovo presidente della Bce

Sul tavolo del prossimo presidente ci saranno sfide tutt’altro che semplici. L’inflazione nell’Eurozona è tornata al 4%, il doppio dell’obiettivo fissato dalla Bce, mentre l’indebitamento pubblico e le tensioni sui mercati obbligazionari continuano a preoccupare Francoforte. De Cos dovrà inoltre gestire una fase di rinnovamento importante del comitato esecutivo, con tre cambi ai vertici nell’arco di pochi mesi. La Spagna conquista così una delle poltrone più importanti della governance europea, mentre la nuova squadra dovrà misurarsi con un equilibrio delicato: tenere sotto controllo i prezzi senza soffocare la crescita e impedire che le fragilità dei conti pubblici si trasformino in una nuova crisi del debito.