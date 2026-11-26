Londra sembra ritenere che il pericolo russo cresca di giorno in giorno. Il ministero della Difesa britannico ha inviato comunicazioni ufficiali a circa 100.000 membri della riserva strategica delle forze armate, invitandoli ad aggiornare i propri dati personali e professionali, oltre ad offrire la possibilità di partecipare volontariamente ad attività di addestramento ed esercitazioni.

La decisione, riportata dal Telegraph e confermata dal ministro della Difesa Wes Streeting, è una delle più significative iniziative di preparazione del personale militare congedato dalla fine della Guerra Fredda. Il governo ha precisato che non si tratta di una mobilitazione generale o di un ordine immediato di rientro in servizio, ma di un modo per aggiornare le informazioni relative al personale potenzialmente richiamabile e migliorare la disponibilità di competenze militari e civili in caso di emergenza nazionale.

La riserva strategica dell’esercito britannico

I destinatari delle lettere appartengono alla Strategic reserve, composta da ex militari che possono essere soggetti ad obblighi di richiamo in determinate circostante previste dalla legge britannica. L’invio di queste 100.000 comunicazioni, dunque, si configura come un modo, per Londra, di stabilire il numero di ex appartenenti alle forze armate disponibili, le competenze che hanno acquisito durante la vita civile e in quali attività potrebbero essere impiegati.

Ex militari, in caso di emergenza, potrebbero essere impiegati nei settori delle telecomunicazioni, della logistica, dell’informatica, dell’ingegneria o della gestione delle infrastrutture, tutti fondamentali per le esigenze della difesa nazionale di qualunque Paese.

Il contenuto delle lettere inviate ai 100.000 riservisti

Le lettere offrono ai riservisti la possibilità di partecipare ad attività formative e di esercitazioni militari, compresse quelle organizzate dalla Nato, come Steadfast Defender, prevista per la primavera del 2027. E proprio in questa il ministero della Difesa di Londra vorrebbe coinvolgere circa 1.000 membri della riserva strategica, in attività collegate, in modo da verificare le capacità di reinserimento degli ex militari.

Wes Streeting ha dichiarato che queste missive sono una «misura precauzionale» necessaria in un ambiente di sicurezza caratterizzato da minacce crescenti. Secondo il titolare della Difesa, il governo deve prepararsi a scenari che potrebbero richiedere una risposta militare più ampia. Ma ha anche chiarito che non si tratta di un segnale dell’imminenza di un conflitto armato.

In alcune sue dichiarazioni precedenti, Streeting aveva sostenuto che la Gran Bretagna dovrebbe essere in grado di vincere un conflitto assieme ai suoi alleati, qualora gli strumenti di deterrenza non fossero sufficienti. Un messaggio politico, questo, volto ad accelerare gli investimenti, migliorare la disponibilità delle forze armate e a preparare l’apparato industriale e logistico a sostenere operazioni prolungate.

Allarme per attacchi di droni, la Royal Air Force corre ai ripari

Oltre alle lettere ai riservisti, l’esercito britannico sta prendendo altre misure per salvaguardare e potenziare il suo apparato. Sky News e The Times hanno riferito che la Royal Air Force ha iniziato a trasferire alcuni velivoli militari all’interno di hangar e strutture protette durante le ore notturne.

La decisione è collegata alla preoccupazione riguardo a possibili attacchi con droni alle basi aeree del Rengo Unito. La Raf, inoltre, starebbe valutando di installare reti protettive pensate per contrastare i velivoli senza pilota attorno agli aerei che devono rimanere allo scoperto.

Un investimento da 8 miliardi per i sottomarini

Il governo ha anche annunciato un piano da 8 miliardi di sterline per migliorare le infrastrutture di manutenzione e la disponibilità operativa dei sottomarini. L’iniziativa punta a ridurre i periodi durante i quali le unità devono rimanere ferme e, di conseguenza, garantire una maggiore continuità delle attività in mare.

Allerta per incendi e sabotaggi delle industrie che sostengono Kiev

L’allarme per la sicurezza coinvolge anche il settore industriale del Regno Unito. L’MI5 e il ministero della difesa hanno avvertito del rischio di sabotaggi contro le imprese coinvolte direttamente nella fornitura di equipaggiamenti e materiali all’esercito ucraino. Secondo le autorità di Londra, negli ultimi mesi la Russia avrebbe intensificato i tentativi di colpire infrastrutture in tutta Europa legate al settore della difesa.

Le aziende su suolo britannico sono state invitate a rafforzare le procedure di protezione e a segnalare eventuali attività sospette, per difendersi da minacce fisiche ed informatiche, che vedrebbero l’azione di attori singoli o di gruppi incaricati di appiccare incendi dolosi o di altre attività come spionaggio, intimidazione e campagne di disinformazione.