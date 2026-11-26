Pochi giorni dopo il ritorno di Jensen Huang alla guida dell’azienda, Nivida ha deciso di chiudere alcuni dei suoi rubinetti più controversi e su cui si era concentrata l’attenzione delle autorità statunitensi. Il colosso dei chip ha sospeso, almeno per il momento, le consegne di server equipaggiati con i suoi processori in Malaysia, Singapore, Thailandia e Indonesia.

La notizia è stata riportata dal Financial Times e per ora non è chiaro se la sospensione sia temporanea, in attesa di un adeguamento alle nuove restrizioni americane, o se si tratti di uno stop definitivo. La regione è uno snodo fondamentale per Nvidia, che solo nel 2025 ha contabilizzato attraverso la controllata di Singapore ricavi per 104 miliardi di dollari. Cifre importanti, dunque, ma non sarebbe solo la società statunitense a subire le conseguenze di questa decisione. Verrebbero coinvolte anche le società che costruiscono i data center, le banche e i fondi che li finanziano.

La strategia della Cina per aggirare le restrizioni americane

Il Sud est asiatico è stato fino ad ora la via attraverso cui la Cina ha aggirato le restrizioni americane sull’importazione di chip avanzati. Invece di acquistare direttamente i processori, le aziende del Dragone hanno affittato la potenza di calcolo necessaria ad addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale da fornitori di servizi cloud.

Una strategia, questa, che Washington punta a contrastare con le nuove norme approvate la scorsa settimana, anche alla luce dello scandalo che ha travolto Nvidia. Nello stesso giorno del ritorno di Huang alla guida dell’azienda, il 23 novembre, le autorità Usa hanno inserito nella lista nera commerciale Megaspeed, indagata dal 2024 per il presunto dirottamento di chip verso la Cina. Una delle dirigenti di questa società, Alice Huang, è stata una delle amanti del ceo di Nvidia ed è sospettata di essere una spia di Pechino.

La stretta di Nvidia su esportazioni e sicurezza nazionale

Con il ritorno di Jensen Huang al timone dell’azienda, in molti avevano sperato in un allentamento, o almeno in un’applicazione meno rigida delle restrizioni americane. Il ceo, infatti, ha più volte sostenuto l’opportunità di continuare a vendere chip alla Cina, in modo da renderla dipendente dalla tecnologia americana.

Il cda di Nvidia, però, ha istituito un nuovo comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti, incaricati di vigilare sui controlli alle esportazioni e sui rischi per la sicurezza nazionale. Due aspetti, questi, finito sotto i riflettori dopo le rivelazioni di Huang sulle sue relazioni extraconiugali. Per il momento, Nvidia non ha commentato le indiscrezioni sui blocchi alle consegne, ma è chiaro che, dopo la parentesi scandalistica, la competizione tra Usa e Cina è tornata ad infiammarsi.