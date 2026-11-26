Il presepe «scomodo» di Perpignan, in Francia, e la statua di Gesù «sgradita» nel liceo di Bari diventano il simbolo di uno scontro che non riguarda solo la fede. Oltralpe i presepi nei municipi sono diventati un terreno conteso. Ma a Perpignan, il sindaco Louis Aliot ha deciso di aggirare la polemica installando nella piazza adiacente al municipio una Natività monumentale alta 14 metri. Una risposta «di petto» a una coreografia fin troppo comune anche in Italia.

Il presepe di Perpignan e lo scontro sulla laicità

L’ultimo caso riguarda il liceo statale Marconi-Hack di Bari, dove una docente ha chiesto di rimuovere la statua di Gesù presente nei corridoi dell’istituto dal 1958. Due Paesi, lo stesso schema: la laicità usata come clava per cancellare i simboli cristiani dallo spazio pubblico. Il gesto del sindaco Aliot non è neutro. La Ligue des droits de l’homme e la Libre Pensée, due associazioni laiche francesi, hanno fatto della lotta ai presepi nei municipi una causa ricorrente, impugnando la presenza dei presepi dentro il municipio di Perpignan. Nel febbraio 2025 il tribunale amministrativo di Montpellier ha annullato alcune decisioni comunali relative alle installazioni del 2022 e 2023, condannando anche la città a versare 1.500 euro alla Ligue des droits de l’homme per le spese legali legate al presepe del 2023. Per questo il nuovo presepe è stato collocato in piazza, fuori dal municipio. Una scelta che si regge su una giurisprudenza precisa: il Consiglio di Stato francese, con le decisioni del 9 novembre 2016, ha riconosciuto che un presepe può avere una dimensione religiosa ma anche culturale, artistica o festiva, e che fuori dagli edifici pubblici la sua installazione temporanea è legittima se non costituisce atto di proselitismo o rivendicazione religiosa. Nel Sud della Francia il Natale torna dunque in piazza. Nella Place de la République troneggia una gigantesca rappresentazione della Natività. Le statue, provenienti da Alicante, in Spagna, sono arrivate lunedì 23 novembre dopo un viaggio di circa 700 chilometri.

La Natività monumentale e le polemiche sui costi

Un’opera dello scultore spagnolo José Manuel García Esquiva. La municipalità la presenta come il più grande presepe di Natale di tutta la Francia. Aliot difende l’iniziativa come tradizione catalana e come attrattiva per il centro città, ma l’opposizione non la vede allo stesso modo. Agnès Langevine, consigliera municipale e vicepresidente della regione Occitania, parla di un «atto ideologico dichiarato, contrario all’universalismo laico» e contesta anche la spesa di 120.000 euro.

La statua di Gesù nel liceo di Bari

Non è un caso isolato. In Italia, a Bari, la richiesta della docente di rimuovere la statua di Gesù dal liceo Marconi-Hack è finita direttamente all’ordine del giorno del collegio docenti. Contro la rimozione si è schierato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, definendo la statua un «simbolo identitario». Ma nel caso di Bari non si tratta nemmeno di un presepe natalizio, ma di un’effigie presente da quasi 70 anni. Il punto non è solo religioso: è politico e culturale. Aliot sceglie di ribadire che il Natale non è solo luci, shopping e mercatini, che sempre più spesso devono essere protetti dai blocchi di cemento per evitare attentati. E in Italia l’offensiva contro una statua di Gesù in una scuola pubblica dimostra che il cortocircuito non è soltanto francese. C’è poi un punto che quasi nessuno tocca: il ruolo sociale che la Chiesa ha esercitato nel Vecchio continente, nei secoli scorsi e ancora oggi. Quante persone ha istruito la Chiesa? Quante altre ne ha vestite, nutrite e tolte dalla strada? E oggi, al di là delle battaglie sui simboli, lo Stato laico cosa fa davvero? A Perpignan, tra luminarie e bancarelle, quest’anno sarà difficile dimenticare il vero significato del 25 dicembre. E a Bari la statua di Gesù resta al suo posto, almeno per ora.