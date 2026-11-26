C’era una volta un Papa che piaceva alla gente che piace, ma che adesso non le piace più, perché si è scoperto che forse era più simile a don Camillo che a Eugenio Scalfari. Era il Papa che aveva «abolito l’inferno»; è diventato il Papa che l’inferno e il diavolo li ha visti, rimanendone atterrito.

«Provo un autentico rispetto per le affermazioni di papa Francesco», premette Vito Mancuso sulla Stampa, la quale compie una bizzarra operazione: il giorno prima apre con le sconvolgenti rivelazioni nei diari di Jorge Mario Bergoglio; il giorno dopo le smonta, arruolando il teologo à la page.

Egli nutre «autentico rispetto», ma considera «un’interpretazione errata di un fenomeno reale» la personificazione del male. «In realtà», predica il mellifluo studioso sul quotidiano torinese, «l’affermazione dell’esistenza del diavolo, se esaminata alla luce dei presupposti teoretici della teologia cristiana, non regge».

Sbaglia il catechismo, che pure Mancuso è costretto a citare, poiché esso conferma che «il male non è un’astrazione», bensì, appunto, «una persona»; e sbagliava Francesco, protagonista di esperienze solo «soggettivamente vere», però figlie di un «relitto teologico».

Per i cattolici adulti, che non hanno bisogno di credere in Satana e forse nemmeno nella Madonna («modello irreale»: tale la considerava fratel Enzo Bianchi), è più utile, più teoreticamente fondato, parlare di «diabolicità». Di un male che procede per gradi, dai «malanni di stagione», alle «malattie», fino alla pura «malignità».

Il pontificato di Bergoglio

Se Dio ride, Lucifero ha il raffreddore. Sono «presupposti teoretici» che Mancuso avrebbe dovuto illustrare a quel sempliciotto di Gesù, il quale si metteva a scacciare i demòni anziché i concetti filosofici. Al dotto analista delle visioni di Bergoglio, Cristo magari avrebbe rimproverato un parlare che non è proprio «sì, sì», e «no, no». «Il di più», ammoniva guarda caso Lui, «viene dal Maligno».

Però Mancuso non è un tipo suggestionabile. L’Avversario, il Grande accusatore, il Principe di questo mondo non esiste in quanto individuo, benché sia un «fenomeno reale», ma «razionalmente inspiegabile». Il diavolo, insegna lo scafato teologo, non è una persona. A meno che non sia la persona di Silvio Berlusconi, cui Mancuso attribuì, a cadavere ancora caldo, la fondazione della «religione neopagana dell’Io».

Il Francesco delle riforme, sebbene incompiute, riapparso post mortem nelle vesti del curato di campagna, in lotta contro il demonio e in dialogo con la Vergine e i santi, spiazza e stizzisce i cattoprogressisti. Al punto che i dubbi sull’operazione del cardinale Víctor Manuel «Tucho» Fernández, il quale assicura di aver ricevuto dal pontefice argentino il permesso di disporre di quelle pagine tanto intime, iniziano a serpeggiare non solo tra i tradizionalisti, ma persino tra i modernisti.

Mancuso smentisce seccamente il prefetto dell’ex Sant’Uffizio, uomo di fiducia di Bergoglio: «Non risulta che egli diede disposizione» di pubblicare il memoriale. Il Quotidiano Nazionale prende per buona la parola del porporato, ma ricorda che alcuni Papi, compreso Giovanni Paolo II, «stabilirono di bruciare le loro carte private, una volta venuti meno»; furono i loro collaboratori, poi, a decidere diversamente.

Di altri, come Giovanni Paolo I, che non fornirono istruzioni specifiche, non è dato sapere se sarebbero stati d’accordo a vedere le riflessioni segrete messe a disposizione del mondo intero.

Le mosse di Tucho per «resuscitare» Bergoglio

Così, ciò che Fernández ha fatto per riscattare la memoria di Francesco, in una irredimibile ossessione per gli attacchi dell’«estrema destra», sembra aver provocato un effetto collaterale inatteso. Finirà che Bergoglio andrà difeso dall’estrema sinistra.

Beninteso: i sospetti sulla curatela del cardinale sono legittimi. Il prefetto sostiene che le omissioni siano servite a tutelare la riservatezza di alcuni individui. Racconta di quando l’allora Papa autorizzò lui e «uno dei suoi segretari» a diffondere le rivelazioni dell’agenda nera, che gli aveva mostrato «un pomeriggio» a Santa Marta.

Fatto sta che il libro contiene stralci degli appunti di Francesco, accompagnati dalle delucidazioni dello stesso Tucho. Ne emerge la figura di un uomo dalla fede concreta, viva, di carne e sangue, ma anche spiritualmente tormentato, forse più di ciò che ci si aspetterebbe da un successore di Pietro. Quanto pesanti siano stati i taglia e cuci, nessuno può dirlo.

Il punto è che qualunque addebito rivolto a Fernández andrebbe esteso a Leone XIV. Il porporato riferisce che è stato Robert Francis Prevost a inviargli «la scatola di cartone» con gli scritti del predecessore, «perché li custodissi e svolgessi il lavoro che speravo di realizzare», ossia «studiare quel materiale per farlo conoscere e aiutare a interpretare con esattezza il senso del suo contenuto».

Il silenzio di papa Francesco e di Leone XIV

La ricostruzione del prefetto della Fede non è stata smentita dal Papa regnante; e il volume è uscito per i tipi della Libreria editrice vaticana, organo ufficiale della Santa Sede. Leone sarebbe complice di una forzatura che Bergoglio non avrebbe gradito? E che restituisce, postuma, l’immagine di un pontefice incompatibile con la figurina ecologista e immigrazionista che gli era stata confezionata addosso?

L’imbarazzo per il Francesco «guareschiano» è palpabile. C’è chi gli rinfaccia l’attaccamento a un «relitto teologico», o insinua che sarebbe stato meglio dare alle fiamme pagine di sicura rilevanza storica. E c’è chi, alla pistola religiosa del Diario, monta il silenziatore.

Martedì, Repubblica si era affidata alla rassicurante esegesi di padre Antonio Spadaro, interessato, più che alle manifestazioni del Maligno, al loro effetto pauperistico: la decisione di Bergoglio «di tenere lontana ogni traccia di “maestà”». Ieri, il giornale ha ridotto a una specie di tendenza folkloristica il ritorno «alla ribalta» di un diavolo che, ha notato l’antropologo Marino Niola, era stato ormai «terziarizzato», reso «immateriale, interiorizzato», addirittura «medicalizzato». I pensieri di Francesco, al massimo, tornano buoni per uno sceneggiato. Il diavolo veste Papa.